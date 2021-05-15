Magazin Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 08:39 | 15 Mayıs 2021 - 08:40

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatilde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...