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Magazin
Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 08:39 | 

Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tatilde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yeni aldığı lüks gulet teknesinde tatil yapan çift, önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi.

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Uzun süre tekne içinde vakit geçiren ikili, daha sonra güverteye geçti. Personeliyle konuşup talimatlar veren Mahmutyazıcıoğlu, ardından sevgilisiyle beraber denize girdi. İkili, suya çivileme atladı.(Umut ÜNVER)

3Bayram pozları

Bayram pozları

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses’ten olan kızı Elif Ada’yla bayram için çektirdiği fotoğrafları Instagram’da paylaştı.

Yıldız’ın “Çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle” notuyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

4Birbirimize kavuşacağız

Birbirimize kavuşacağız

Ünlü komedyen Ata Demirer, bayramı dostlarıyla kutladı. Demirer, denizde çekilmiş bir fotoğrafına, “Birbirimize kavuşacağımız nice bayramlara” notunu düştü.

5Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel, annesi, teyzesi, kız kardeşi ve çocukları ile birlikte video çekti. Ailesiyle birlikte “Mutlu bayramlar” diyen model ve sunucu, takipçilerinin bayramını bu şekilde kutladı.

6Mutluluk ve huzurla

Mutluluk ve huzurla

Oyuncu Çetin Altay, eşi Gamze Altay ve kızı Meryem’le bayram pozu verenlerdendi. Altay, sosyal medya hesabından şu notu da yazdı: “Herkese mutlu ve huzurlu bayramlar dileriz.”

7Didem Balçın

Didem Balçın

Didem Balçın, eşi Can Aydın ve çocukları Alican ile verdiği pozu, şu notla sosyal medyada yayınladı: “Dünyaya umutla bakarak, huzurla, mutlulukla ve tekrar birlikte kahkahalarla kutlayabilecek bayramlarımız olması dileğiyle. Aydın ailesi İyi bayramlar diler.”

8Aile pozu

Aile pozu

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, eşi Aylin Tepe ve oğlu Denizhan’la çekilmiş bayram fotoğrafını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Tepe, takipçilerine “Sağlıklı bayramlar dileriz” mesajını da yolladı.

9İpek Açar

İpek Açar

2019 yılında evlendiği Alper Kömürcü ile verdiği pozu Instagram’da yayınlayan İpek Açar, “Sağlıklı, huzurlu, mutlu nice nice güzel bayramlara inşallah” dedi.

10Zor zamanları atlatacağız

Zor zamanları atlatacağız

Usta oyuncu Kadir İnanır, Instagram’ın Hikaye bölümünden paylaştığı karesiyle hayranlarının bayramını kutladı: “Bu zor zamanları atlatıp sağlıklı günlerde sevdiklerimizle yan yana, özgürlük ve barış içinde kutlayabileceğimiz nice bayramlarımızın olması dileklerimle.”

11Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

Bayramı ailesiyle Ege açıklarında teknede geçiren Yasemin Özilhan, tatilden kareleri Instagram’da paylaşıyor. Eşi İzzet Özilhan ve kızları Emine ile Ela’nın birlikte bir karesini yayınlayan Özilhan, ardından Ela’nın bir fotoğrafını şeker emoji’siyle paylaştı.

12Yüksel Ak

Yüksel Ak

Yüksel Ak, eşi Osman Rimer ve çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram’da şu notla yayınladı: “Mutlu bayramlar. Sevdiklerimizle geçireceğimiz sağlıklı, mutlu bayramlar olsun.”

13Zeynep Demirel

Zeynep Demirel

Zeynep Demirel, kızları Yade ve Yeda ile verdiği pozu “İyi bayramlar” notuyla paylaştı.

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