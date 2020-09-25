MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEce Erken ve sevgilisi Nişantaşı'nda! 'Belki beni Marmaris’te biliyorlar'
GeriMagazin Ece Erken ve sevgilisi Nişantaşı'nda! 'Belki beni Marmaris’te biliyorlar'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 07:33 | 

Ece Erken ve sevgilisi Nişantaşı'nda! 'Belki beni Marmaris’te biliyorlar'

Ece Erken, eşinden kısa süre önce boşanan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Objektifleri fark edince sinirlenen avukat sevgili muhabirlere tehditler yağdırdı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1BODRUM’DAN NİŞANTAŞI’NA
Abone Olgoogle-news

BODRUM’DAN NİŞANTAŞI’NA

Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

Yaz aylarını Bodrum’da tatil yaparak geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafedeydi. İkili, sarmaş dolaş otururken objektife yansıdı.

2SİZİNLE HESAPLAŞACAĞIM
Abone Olgoogle-news

SİZİNLE HESAPLAŞACAĞIM!

Görüntülendiklerini fark edince sinirlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, masadan kalkıp muhabirlerin üzerine yürüdü. Fotoğrafların silinmesini isteyen avukat tehditler savurdu:

“Belki beni şu an Marmaris’te biliyorlar. O fotoğrafları silmeyin de bakın bakalım neler oluyor. Sizinle hesaplaşacağım!”

3İşte günün öne çıkan magazin haberleri...
Abone Olgoogle-news

İşte günün öne çıkan magazin haberleri...

Eylül güneşi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hülya Avşar, güneşlenirken çektirdiği bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. 2.4 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçının fotoğrafı kısa süre içinde 45 bine yakın beğeni aldı.

4Tarih belirleyemedik
Abone Olgoogle-news

Tarih belirleyemedik

Oyuncu Tuan Tunalı, evlilik hazırlığı yaptığı Rus sevgilisi Yana Mazanova ile Arnavutköy’de görüntülendi.

Sahilde sevgilisiyle el ele yürüyüş yapan oyuncu, “Düğün için çok heyecanlıyız, fakat pandemiden dolayı tarih belirleyemedik. Umarım pandemiden kurtulur, güzel bir düğün yaparız” dedi.

Deniz BOY

5Sahil turu
Abone Olgoogle-news

Sahil turu

Yusuf Güney önceki gün İngiltere’den satın aldığı sağdan direksiyonlu aracıyla Bebek’te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, sahil turu yaparken yanında bir de kız arkadaşı vardı. Güney, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.

Sayit DURMAZ

6Yeni yaşa yeni albüm
Abone Olgoogle-news

Yeni yaşa yeni albüm

Betül Demir, yeni albümü “Akustika”yı doğum günü olan bugün müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıcı, albümdeki her şarkıyı kliplendirdi ve ilk olarak “Masum Değiliz”i yayınladı. Demir ayrıca Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yürütülen “Doğum Günü Bağışı” kampanyasına da katıldı. Sanatçı, arkadaşlarından hediye olarak derneğe bağış yapmalarını istedi.

7Klip çekimi öncesi Covid-19 testi
Abone Olgoogle-news

Klip çekimi öncesi Covid-19 testi

Ayla Çelik, “Ay Işığı” adlı single’ını müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Ayla Çelik’e, bestesi Çelik ile Serdar Aslan’a ait olan şarkının düzenlemesi Serkan Ölçer imzası taşıyor. Yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya’nın üstlendiği klip çekimlerinde şarkıcının stil danışmanlığını Hande Can yaparken fotoğraflarını da Lara Sayılgan çekti. Bodrum’da 2 gün süren çekimler öncesi tüm ekibe Covid-19 testi yapıldı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi