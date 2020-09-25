Ece Erken ve sevgilisi Nişantaşı'nda! 'Belki beni Marmaris’te biliyorlar'

Yeni yaşa yeni albüm Betül Demir, yeni albümü “Akustika”yı doğum günü olan bugün müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıcı, albümdeki her şarkıyı kliplendirdi ve ilk olarak “Masum Değiliz”i yayınladı. Demir ayrıca Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yürütülen “Doğum Günü Bağışı” kampanyasına da katıldı. Sanatçı, arkadaşlarından hediye olarak derneğe bağış yapmalarını istedi.