Ece Erken ve sevgilisi Nişantaşı'nda! 'Belki beni Marmaris’te biliyorlar'

Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.
Yaz aylarını Bodrum’da tatil yaparak geçiren Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kafedeydi. İkili, sarmaş dolaş otururken objektife yansıdı.
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SİZİNLE HESAPLAŞACAĞIM!
Görüntülendiklerini fark edince sinirlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, masadan kalkıp muhabirlerin üzerine yürüdü. Fotoğrafların silinmesini isteyen avukat tehditler savurdu:
“Belki beni şu an Marmaris’te biliyorlar. O fotoğrafları silmeyin de bakın bakalım neler oluyor. Sizinle hesaplaşacağım!”
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İşte günün öne çıkan magazin haberleri...
Eylül güneşi
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hülya Avşar, güneşlenirken çektirdiği bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. 2.4 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçının fotoğrafı kısa süre içinde 45 bine yakın beğeni aldı.
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Tarih belirleyemedik
Oyuncu Tuan Tunalı, evlilik hazırlığı yaptığı Rus sevgilisi Yana Mazanova ile Arnavutköy’de görüntülendi.
Sahilde sevgilisiyle el ele yürüyüş yapan oyuncu, “Düğün için çok heyecanlıyız, fakat pandemiden dolayı tarih belirleyemedik. Umarım pandemiden kurtulur, güzel bir düğün yaparız” dedi.
Deniz BOY
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Sahil turu
Yusuf Güney önceki gün İngiltere’den satın aldığı sağdan direksiyonlu aracıyla Bebek’te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, sahil turu yaparken yanında bir de kız arkadaşı vardı. Güney, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.
Sayit DURMAZ
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Yeni yaşa yeni albüm
Betül Demir, yeni albümü “Akustika”yı doğum günü olan bugün müzikseverlerle buluşturdu. Şarkıcı, albümdeki her şarkıyı kliplendirdi ve ilk olarak “Masum Değiliz”i yayınladı. Demir ayrıca Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yürütülen “Doğum Günü Bağışı” kampanyasına da katıldı. Sanatçı, arkadaşlarından hediye olarak derneğe bağış yapmalarını istedi.
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Klip çekimi öncesi Covid-19 testi
Ayla Çelik, “Ay Işığı” adlı single’ını müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Ayla Çelik’e, bestesi Çelik ile Serdar Aslan’a ait olan şarkının düzenlemesi Serkan Ölçer imzası taşıyor. Yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya’nın üstlendiği klip çekimlerinde şarkıcının stil danışmanlığını Hande Can yaparken fotoğraflarını da Lara Sayılgan çekti. Bodrum’da 2 gün süren çekimler öncesi tüm ekibe Covid-19 testi yapıldı.