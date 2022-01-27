Ece Erken kimdir? Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne zaman evlendi? İşte beraberliklerinin geçmişi

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra sırasıyla; Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star kanalında başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 1 Eylül 2008'de Tuncer Öztarhan'la evlendi. Fakat 2009'da boşandılar. İlk dizisi Nilgün dizisiydi ve Nilgün rolündeydi. Bir dönem ise Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.



ATV'de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı Fakat 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv'de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu üstlendi. FOX TV'de Aç Aç Kazan adlı programı sunmuştur. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayınlanan Tatlım Benim adlı programı sundu.



Şubat 2015 itibarı ile TRT 1'de yayınlanmakta olan İyi Fikir programının sunuculuğunu üstlendi. İlk eşi Serkan Uçar'dan Eymen adında bir oğlu var.