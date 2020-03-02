Ece Erken ile avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu birlikteliği kafaları karıştırdı! Çelişkilerle dolu aşk

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf eden Ece Erken, “Evliliği bitmek üzere olan biriyle beraberim. 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar” açıklamasını yaptı. Mahmutyazıcıoğlu da Erken’in açıklamasına destek olmak için 12.07.2019’da açtığını iddia ettiği boşanma davasının evrağını basına yolladı. Ancak boşanma evrağındaki ‘çelişkiler’ dikkatten kaçmadı.