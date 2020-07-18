Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edilmişti. Belgede sahtecilik yapmaktan hakkında soruşturma açılan Ece Erken, bu kez de CİMER'e şikayet edildi. Ece Erken'in, yayınladığı belgede kalem personeli, hakim ve avukatların sicillerini açıkça yayınlayarak suç işlediği belirtildi. Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.
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Ece Erken, ayrılıp barıştığı yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisine devam ediyor ancak geçmişte yaşananlar nedeniyle başı dertten kurtulmuyor.
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Erken, aylar önce sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.
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BELGEDE SAHTECİLİKLE SUÇLANDI
Kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen resmi bir belgenin paylaşıldığını, ancak böyle bir karar verilmediğini, ünlü sunucunun sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek cezalandırılmasını istemişti.
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Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşandı. Günaydın'da yer alan habere göre; CİMER'e Erken hakkında bir şikayet yapıldı. Erken'in sosyal medya üzerinden yayınladığı belge hakkında şikayette bulunan kişi, söz konusu evrakta hakim, katip ve avukatların kişisel bilgilerinin alenen yayınlandığı, devlet memurlarının sicillerinin deşifre edildiği ifade edildi.Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Erken hakkında soruşturma başlattı.