Ece Erken ev sahibi ile yazışmasını paylaştı... Kirası olay oldu!

'BENİM 3 EVİM VAR' Ece Erken sitemini "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da, ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var İkisinden bu ay kira gelmedi,utandım söylemedim.."