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Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 08:08, /

Ece Erken ev sahibi ile yazışmasını paylaştı... Kirası olay oldu!

Ev sahibi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabında paylaşan Ece Erken TT oldu.

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Ece Erken, ev sahibi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabında paylaştı. Erken, kendisinden kira isteyen ev sahibine evden çıkacağını söyledi.

2BENİM 3 EVİM VAR

'BENİM 3 EVİM VAR'

Ece Erken sitemini "Hocam herkes evde kalıyor çalışmıyor da, ben de alacağım kiraları alamıyorken ev sahibim bana bu mesajı atıyorsa ne yapacağız? Benim 3 evim var İkisinden bu ay kira gelmedi,utandım söylemedim.."

3AYLIK 16 BİN 100 LİRA

AYLIK 16 BİN 100 LİRA

'3600 lira aidat artı 12 bin 500 lira kira... Villada kalırdım' diyen Ece Erken'in paylaşımı olay oldu. TT listesine giren Ece Erken kendisine gelen eleştirilere de yanıt verdi.

4AİLEME BAKIYORDUM

'AİLEME BAKIYORDUM'

Erken "18 yaşında sen ne yapıyordun bilmem ama ben aileme bakıyordum,2. 3. el arabalara binip yatırım yaptım, evlerim var, Eymen'in çocuklarına yetecek gelirim var olay o değil kardeş..." dedi.

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