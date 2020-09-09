ECB toplantısı ne zaman saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası Toplantısı eylül ayı bilgileri

"ECB, bekle-gör politikasını sürdürecek" Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert ise ECB'nin bekle-gör politikasını sürdürmesini beklediğini ifade etti.



ECB'nin bu toplantısında herhangi bir aksiyon almayacağını tahmin ettiğini kaydeden Schubert, bankanın şu anki pozisyonunu koruyacağını düşündüğünü aktardı.



> Schubert, ECB'nin gelişmeleri gözlemlemek için şu anda daha iyi bir pozisyonda olduğunu dile getirdi.