MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB toplantısı ne zaman saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası Toplantısı eylül ayı bilgileri
GeriEkonomi ECB toplantısı ne zaman saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası Toplantısı eylül ayı bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 15:48 | 

ECB toplantısı ne zaman saat kaçta? Avrupa Merkez Bankası Toplantısı eylül ayı bilgileri

Küresel piyasalar yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı. Avrupa Merkez Bankasının toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapması beklenmezken bankanın gündeminin değer kazanan avro olması öngörülüyor. Peki, ECB toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte Avrupa Merkez Bankası Toplantısı eylül ayı bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler gündemin odağındaki yerini korusa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni para politikası stratejisini açıklaması ve tahminlerin üzerinde değerlenen avro nedeniyle perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısının önemi arttı.Küresel piyasalarda bu hafta, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı 10 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Toplantıda alınan kararın 14.45'te açıklanması bekleniyor.

ECB'nin faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, tahvil alım programı ve avrodaki değerlenme nedeniyle sözle yönlendirme stratejisinde değişikliğe gidilebileceği öngörülüyor.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde yurt içinde perşembe günü işsizlik, cuma günü cari işlemler dengesi, yurt dışında ise perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve cuma günü ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

2ECB, bekle-gör politikasını sürdürecek
Abone Olgoogle-news

"ECB, bekle-gör politikasını sürdürecek"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert ise ECB'nin bekle-gör politikasını sürdürmesini beklediğini ifade etti.

ECB'nin bu toplantısında herhangi bir aksiyon almayacağını tahmin ettiğini kaydeden Schubert, bankanın şu anki pozisyonunu koruyacağını düşündüğünü aktardı.

> Schubert, ECB'nin gelişmeleri gözlemlemek için şu anda daha iyi bir pozisyonda olduğunu dile getirdi.

3
Abone Olgoogle-news

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

11.30 Avro Bölgesi, eylül ayı yatırımcı güven endeksi

17.30 Türkiye, ağustos ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi