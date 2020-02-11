Ebru Şancı’dan samimi açıklamalar: İki ayda iki kilo aldım

Şu sıralar üçüncü kez bebek heyecanı yaşan ünlü çift özel hayatlarına dair merak edilenleri anlattı.
İşte Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk’ün açıklamalarından satır başları…
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İki kızımız var çok şükür, erkek olursa güzel olur, kız olursa da müthiş olur. Kız çocukları babaya çok düşkün oluyor erken yaşta baba oldum inanılmaz bir duygu.
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Bu bebek planlı bir bebek değildi, sonuç olarak her an olabilecek bir şeydi ama planlı bir şey değildi. Üç aylık oldu bebeğimiz. Ben iki aylığım iki kilo aldım ama yemekten kesmiyorum, ne bulsam yiyorum.
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Çocuklarımız için henüz hesap açıp, birikim yapmadık. Onun yerine arsa, ev alalı ileride zaten onların olacak.
Biz evliliğimiz boyunca büyük kriz yaşamadık, bağırır çağırır sonra tekrar barışırız küs kalamıyoruz hiç.
Evde futbol konuşmuyoruz çünkü zaten hep futbolun içindeyim, bir de eve gelince futbol konuşmak beni yoruyor.
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Alpaslan’la ilk tanıştığımızda gözlerimle bir süzdüm önce. ‘Adam güzel ama ufak tefek dokunuş lazım’ dedim kendi kendime. Çünkü ben başak burcuyum bir şeye taktım mı takıyorum.
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Konuşuyoruz bir ara güldü. Dişinin birisi kırık, birisi çürük ben bunu takıntı yaptım. O gün kendisine bir şey söylemedim. Eve gittim, anneme anlattım. ‘Bir çocukla tanıştım, çok güzel, çok tatlı ama dişler felaket’ dedim. Annem kızdı ‘sana ne çocuğun dişlerinden yanlış anlar, o sana diyor mu bu tarz şeyler’ dedi.
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Kendimi üç gün tuttum. Üçüncü günün sonu dayanamayıp ‘dişlerin çok kötü’ dedim. Bir hafta sonra önleri yaptırırız diye doktora gittik, hepsini yaptırdık.