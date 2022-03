Ebru Şancı kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ebru Şancı evliliğiyle ilgili itirafta bulundu!

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Malatyalı bir ailenin kızı olan Ebru Şancı, 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okudu. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde tamamladı.



17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.



2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Bu süreçte Londra Regent College’de okudu.



2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.