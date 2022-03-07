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Ebru Şancı kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ebru Şancı evliliğiyle ilgili itirafta bulundu!

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Ekranların sevilen ismi Ebru Şancı katıldığı 2. Sayfa programında yine gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Evliliği ile ilgili yaptığı itiraf, Ebru Şancı ile ilgili araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ebru Şancı'nın eşi ve hayatı hakkında merak edilenler...

1/4Ebru Şancı kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında Ebru Şancı evliliğiyle ilgili itirafta bulundu

Yaptığı yorumlarla ve açık sözlülüğüyle tanınan Ebru Şancı, canlı yayında yorumlarıyla yeni bir gündem yaratmaya devam ediyor. Evliliği hakkında itirafta bulunan Şancı, "Eşimle tek ortak yanımız çocuklarımız. Bence eşlerin genel olarak hiçbir ortak yanı olmuyor." diyerek yeni bir tartışma konusu yarattı. Peki, Ebru Şancı kimdir, kiminle evli? İşte Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk hakkında bilgiler...

2/4EBRU ŞANCI KİMDİR

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Malatyalı bir ailenin kızı olan Ebru Şancı, 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okudu. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde tamamladı.

17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Bu süreçte Londra Regent College’de okudu.

2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

3/4Ebru Şancı kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında Ebru Şancı evliliğiyle ilgili itirafta bulundu

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocukları var.

4/4ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Bu süreçte Londra Regent College’de okudu.

2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan çift, üçüncü çocuklarını bekliyor.

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