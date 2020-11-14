Estetik yaptırmadım Alpaslan burnumu sıktı
Futbolcu Alpaslan Öztürk’le evli olan ve kısa süre önce üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Ebru Şancı, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...
Meme estetiği konusunda uzman olan bir doktora yaptırdığı operasyonda ünlü oyuncunun silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edildi. Sarıkaya’nın tanınmamak için hastaneye “Seren Kaya” ismiyle kayıt yaptırdığı iddiası da gündeme geldi.
TAM 14 KEZ AMELİYAT OLDU
İşte Ajda Pekkan'ın geçirdiği estetik operasyonların listesi: 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi...
Deniz Akkaya
TAM 17 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI
İnternette dolaşan bu fotoğrafı büyük olasılıkla bir kaç kez gördünüz.
İlk kez görenler için bir ipucu verelim. Bu fotoğraf günümüzün çok ünlü ve çok aranan mankenlerinden birinin 10 yıl önceki hali.
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