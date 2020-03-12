Ebru ÅžancÄ± anne oldu! iÅŸte KürÅŸad bebek...
KÃ¼rÅŸad FÄ±rat adÄ±nÄ± verdikleri bebeklerine kavuÅŸan Ã§ift yaÅŸadÄ±klarÄ± heyecanÄ± sosyal medyadan 'en guÌˆzel doÄŸum guÌˆnuÌˆ hediyesi hoÅŸ geldin oÄŸlum' mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin iki kÄ±zÄ± var.
Sefarad grubunun solisti Sami Levi, ikinci kez baba oldu. Bebekleri Darya'ya kavuÅŸan Ã§ift sosyal medya hesaplarÄ±ndan ilk pozu paylaÅŸtÄ±.
ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± BengÃ¼'nÃ¼n kÄ±zÄ± Zeynep 1. yaÅŸÄ±na bastÄ±. BengÃ¼ 2018 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± iÅŸ insanÄ± Selim SelimoÄŸlu ile birleÅŸtirmiÅŸti. Ã‡ift 2019 yÄ±lÄ±nda da kÄ±zlarÄ± Zeynep'i kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Zeynep bugÃ¼n 1. yaÅŸÄ±na bastÄ±.
Sosyal medya hesabÄ±ndan bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan BengÃ¼, duygusal bir yazÄ± kaleme aldÄ±; 'Bir yÄ±l Ã¶nce bu saatler... KavuÅŸtuÄŸumuz ve kalbimizin seninle dolup taÅŸtÄ±ÄŸÄ± o muhteÅŸem anlar... Ä°yi ki doÄŸdun kÄ±zÄ±m...Ä°yi ki bizim kÄ±zÄ±mÄ±z oldun...Son nefesimize kadar hep yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z ve seni hep Ã§ok seveceÄŸiz'
GÃ¼zel haberi sosyal medyadan duyuran Ä°mer Ã–zgÃ¼n, "Geldi ve tam kalbimin orta yerine yerleÅŸti... Ä°klim" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede binlerce beÄŸeni alan fotoÄŸrafa 'tebrik' yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.
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