Ebru Şallı'yı kahreden tesadüf! Aralarında sadece bir gün var...
Ebru Şallı vefat eden oğlu Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Büyük acı yaşayan Şallı'ya sevenleri destek oldu.
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Nisan ayında oğlu Pars'ı son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı çok zor anlar yaşıyor. Duygularını sosyal medyadan "Ponçiğim benim seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için...
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9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben... Annişin seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum" mesajıyla dile getiren ünlü mankeni eşi ve yakınları teselli ediyor.
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DUA OKUTACAK
Bugün Pars için doğum gününde dua okutacak olan ünlü mankenin yarın da 1. evlilik yıldönümü... Şallı geçen yıl oğlunun sağlık durumu iyiye gidince 26 Eylül'de Uğur Akkuş'la bir otelde aile arasında nikah masasına oturmuştu.
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Ünlü mankenin, hastalığı yeniden ilerleyince 16 Nisan'da kaybettiği oğlu Pars'ın doğum günüyle 1. evlilik yıldönümünün peş peşe gelmesinin de burukluğunu yaşadığı öğrenildi.
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'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ
Ebru Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.
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'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM'
Haziran ayında da oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafları paylaşan Şallı, altına "Kavuşmak güzeldir, sarılmakta... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum Ponçiğim" notunu düştü.Paylaşım binlerce beğeni alırken takipçiler Şallı'ya destek mesajları verdi.