Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın hayali gerçek oluyor

Eski eşi Harun Tan'dan olan oğlu Pars'ı geçtiğimiz nisan ayında kaybettikten sonra zor günler geçiren Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi.
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Ebru Şallı, lenfoma hastalığı sebebiyle 10 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın en büyük hayali barınak projesi için kolları sıvadı.
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Eski model, "Kafaya koydum ve en kısa zamanda hayata geçireceğim. Bir belediyeyle ortaklaşa yapacağız. Ponçik hayvanları çok seviyordu ve bu projeyi çok istiyordu" şeklinde konuştu.
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"TARİFİ OLMAYAN BİR ACI"
Geçtiğimiz günlerde A Para'da ekrana gelen 'Günaydın Hafta Sonu'na konuk olan Şallı, "Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum" demişti.
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43 yaşındaki eski manken, "Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı. Ben de onu devam ettiriyorum.
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En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü" ifadelerini kullanmıştı.
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Şallı, "Ayakta durabilmek için destek alıyorum. Bu durumu yaşayan ailelere iyi örnek olmak istiyorum" açıklamasını yaptı. (Milliyet)