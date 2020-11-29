Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın hayali gerçek oluyor

"TARİFİ OLMAYAN BİR ACI" Geçtiğimiz günlerde A Para'da ekrana gelen 'Günaydın Hafta Sonu'na konuk olan Şallı, "Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum" demişti.