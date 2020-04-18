Ebru Şallı'nın oğlu Pars neden öldü, hastalığı neydi? Yürekleri dağlayan kareler..
Ebru Şallı ve Harun Tan’ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ebru Şallı'nın yaşadığı acıya sanat camiası başta olmak üzere tüm Türkiye ortak oldu. Ebru Şallı ile aynı acıyı eski eşi Harun Tan da yaşadı. 9 yaşındaki Pars'ın cenaze töreninde yakınları, Ebru Şallı ve Harun Tan'ı yalnız bırakmadı. Peki, Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın hastalığı neydi? İşte, sosyal medyada pek çok kişinin üzüntüsünü paylaştığı ve detaylarını öğrenmek istediği Pars neden öldü sorusunun cevabı ve hastalıkla ilgili detaylı bilgiler
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Ebru Şallı eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir lenfoma tedavisi gören Pars Perşembe akşamı vefat etti. Acı haberi alan sanat dünyası da başsağlığı mesajları ile paylaşımlarda bulundular. Pars'ın bir senedir tedavi gördüğünü Ebru Şallı daha önce katıldığı canlı yayında açıklamış, yaşadıkları zorlu süreci dile getirmişti.
EBRU ŞALLI'NIN OĞLU PARS'IN HASTALIĞI NEDİR?Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars bir süredir tedavi gördüğü lenfoma hastalığı nedeniyle dün gece yaşamını yitirdi. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi görüyordu
Ebru Şallı'nın oğlu Pars bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düştü. Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan sanat dünyası da başsağlığı mesajları ile paylaşımlarda bulundular. 2019 yılında bir televizyon programına katılan Ebru Şallı, o dönem yaptığı açıklamada oğlu Pars'ın bir senedir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve 1 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini açıklamıştı.
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Canlı yayında yaptığı açıklamada; "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz' demişti.
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Lenfoma nedir?
Genetik, immünsupresyon, çevresel faktörler, infeksiyöz ajanlar (viruslar, bakteriler) kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulması ve bağışıklık sistemi hastalıkları lenfoma gelişme riskini artırmaktadır.
Lenf bezesinde büyüklük (boyun, koltuk altı, kasık vb), vücutta 38 derece ve üzerinde ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirti görülebilir. Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir taraftan kanser tedavi edilirken diğer taraftan kanseri önleyici girişimler hayata geçirilmelidir. Lenfoma kür şansı olan yani tedavi sonrası tekrarlamayacak kanserlerden biridir. Güncel ilaç ve ışın tedavileri ile bazı lenfoma türlerinde %95’e kadar başarı sağlanabilir. Ağır seyreden bazı lenfomalarda ise kök hücre nakli ile yüksek başarı oranları sağlanabilir. Lenfoma tedavisinde dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmaların amacı lenfomanın tansiyon, şeker vb. kontrol edilebilen kronik bir hastalık haline gelmesidir.
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Ebru Şallı ve Harun Tan’ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars’a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu.
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'MÜCADELE EDİYORUZ DEMİŞTİ...'
Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti. DÜN TOPRAĞA VERİLDİ Pars Tan önceki akşam tedavi gördüğü Koşuyolu Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan dün ise oğullarını toprağa verdi.
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CENAZEYE AİLE KATILDI
Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan’ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı. Ebru Şallı 2002’de Harun Tan ile nikâh masasına oturdu. Büyük oğulları Beren 2004’te, kardeşi Pars ise 2010’da dünyaya geldi. Çift 2013’te boşandı. Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars’ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: “İyi ki doğdun Ponçiğim. Senden çok şey öğrendim. Hep güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa.” Mezarlıkta Ebru Şallı’yı, Harun Tan ve eşi Uğur Akkuş teselli etmeye çalıştı.