Ebru Şallı'nın gözleri doldu "Ayakta durmak zorundayım"

Çıkışta sorularını yanıtlayan Şallı, geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden oğlu Pars ile ilgili duygu dolu açıklamalarda bulundu.
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'Ben ayakta durmak zorundayım' derken gözleri dolduğu görülen Ebru Şallı, “Benim kocaman oğlum var… Gözümün içine bakıyor. Eşim var… Yani herkes bana destek olsun istiyorum açıkçası” şeklinde konuştu.
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Yapılan kötü yorumlara da cevap veren Şallı, 'Bu yorumlar gerçekten çok üzücü bunu yaşayan bilir yaşamayan bilemez. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey ne annenin ne de babanın...' ifadelerini kullandı.
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Zor günler geçiren Ebru Şallı, temmuz ayında eşi Uğur Akkuş, Akkuş'un ilk evliliğinden olan çocukları ve oğlu Beren ile Bodrum tatiline çıktı. Ebru Şallı 15 Ağustos'ta eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdı. 4 ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Ebru Şallı’ya eleştiri yağdı. Verdiği poz eleştirildi.
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Ebru Şallı "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti.
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Ebru Şallı, geçtiğimiz gün kolunda oğlu Pars'ın yaptığı bileklikle fotoğrafını paylaştı. Şallı fooğrafa 'Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum...' notunu düştü.
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Ebru Şallı daha sonra ise oğlu ile Bodrum'da çekilen fotoğrafını 'Çok özledim melek kokulum' notuyla sayfasında yayınladı.