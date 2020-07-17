MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEbru Şallı'dan kahreden Pars paylaşımı
GeriMagazin Ebru Şallı'dan kahreden Pars paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 09:45,

Ebru Şallı'dan kahreden Pars paylaşımı

Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, zor günlere alışmaya çalışıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

2
Abone Olgoogle-news

3 ay önce oğlunu toprağa veren Ebru Şallı'nın Pars'a olan özlemi katlanarak artıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Şallı, dün Instagram sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.

4
Abone Olgoogle-news

Oğluna ilik veren ve hastane sürecinde Pars'ı bir kez olsun yalnız bırakmayan Şallı'nın duygusal paylaşımları takipçilerini kahretti.

5
Abone Olgoogle-news

Şallı, bu fotoğrafın altına "Bağımız hiç kopmayacak... Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim... Seni cok seviyorum " notunu düştü.

6
Abone Olgoogle-news

Pilates eğitmenliği yapan Ebru Şallı, oğulları Beren ve Pars'la spor yaptığı bu anları ise "Ponçiksiz pilates olur mu?" notuyla paylaştı.

7MÜCADELE EDİYORUZ DEMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ

Ebru Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.

8SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM
Abone Olgoogle-news

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Haziran ayında da oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafları paylaşan Şallı, altına "Kavuşmak güzeldir, sarılmakta... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum Ponçiğim" notunu düştü.Paylaşım binlerce beğeni alırken takipçiler Şallı'ya destek mesajları verdi.

9MEZAR TAŞI KAHRETTİ
Abone Olgoogle-news

MEZAR TAŞI KAHRETTİ

Ebru Şallı'nın oğlu Pars, Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Şallı'nın mezar taşına yazdırdığı "Ponçik sen benimlesin" notu kahretti.

10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi