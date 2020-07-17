Ebru Şallı'dan kahreden Pars paylaşımı

Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, zor günlere alışmaya çalışıyor...
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Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
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3 ay önce oğlunu toprağa veren Ebru Şallı'nın Pars'a olan özlemi katlanarak artıyor.
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Şallı, dün Instagram sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.
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Oğluna ilik veren ve hastane sürecinde Pars'ı bir kez olsun yalnız bırakmayan Şallı'nın duygusal paylaşımları takipçilerini kahretti.
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Şallı, bu fotoğrafın altına "Bağımız hiç kopmayacak... Sonsuza kadar seninleyim Ponçiğim... Seni cok seviyorum " notunu düştü.
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Pilates eğitmenliği yapan Ebru Şallı, oğulları Beren ve Pars'la spor yaptığı bu anları ise "Ponçiksiz pilates olur mu?" notuyla paylaştı.
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'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ
Ebru Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.
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'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM'
Haziran ayında da oğluyla sarılarak güldükleri fotoğrafları paylaşan Şallı, altına "Kavuşmak güzeldir, sarılmakta... Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum Ponçiğim" notunu düştü.Paylaşım binlerce beğeni alırken takipçiler Şallı'ya destek mesajları verdi.
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MEZAR TAŞI KAHRETTİ
Ebru Şallı'nın oğlu Pars, Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Şallı'nın mezar taşına yazdırdığı "Ponçik sen benimlesin" notu kahretti.