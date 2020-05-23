Ebru Şallı'dan en acı başvuru

'Ponçik' dediği 10 yaşındaki oğlu Pars Tan olmadan ilk bayramını geçirecek olan Ebru Şallı, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden yavrusunu kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yaptı.
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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars Tan, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanseri nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
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10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek olan Şallı, corona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağı çıkma kısıtlaması nedeniyle yürek burkan bir talepte bulundu.
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Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski manken, Ramazan Bayramı'nda Pars'ın Kilyos'ta bulunan mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı. 'Ponçik' dediği oğlunu bayramda yalnız bırakmak istemeyen Şallı'nın başvurusu, "En acı talep" dedirtti.
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Öte yandan oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Pars'ın kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti. Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.
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Oğlunun acısını yaşayan Şallı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından çiçek açan orkidesini paylaşarak, “Her çiçeğim yeniden açar bu sefer yavrusuyla açıyor” notuyla herkesi duygulandırmıştı.
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Eski manken, 10 Mayıs Anneler Günü’nde de oğlu Pars’ı anmış ve yayınladığı fotoğrafa, “Bana hep anneler günüydü ponciğimin elinden” mesajını yazmıştı.