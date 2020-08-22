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Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 09:05 | 

Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım... Pars'a özlemi bitmiyor!

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve 2 yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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Zor günler geçiren Ebru Şallı, temmuz ayında eşi Uğur Akkuş, Akkuş'un ilk evliliğinden olan çocukları ve oğlu Beren ile Bodrum tatiline çıktı.

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Ebru Şallı 15 Ağustos'ta eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdı. 4 ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Ebru Şallı’ya eleştiri yağdı. Verdiği poz eleştirildi.

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Ebru Şallı "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti.

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Ebru Şallı, dün kolunda oğlu Pars'ın yaptığı bileklikle fotoğrafını paylaştı. Şallı fooğrafa 'Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum...' notunu düştü.

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Ebru Şallı daha sonra ise oğlu ile Bodrum'da çekilen fotoğrafını 'Çok özledim melek kokulum' notuyla sayfasında yayınladı.

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