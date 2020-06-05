Ebru Şallı'dan ağlatan Pars paylaşımı: Mutfaklar bomboş artık...

Ebru Şallı, oğlunun 8. yaşını da duygusal bir mesajla kutlamıştı:



"İyi ki doğdun poçiğim... İyi ki doğurmuşum seni! Senden çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum... Hep böyle güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa... Doğum günün kutlu olsun budda bebek!"