Ebru Şallı'dan ağlatan Pars paylaşımı: Mutfaklar bomboş artık...
16 Nisan'da oğlu Pars'ın ölümü ile sarsılan Ebru Şallı, Instagram sayfasında duygusal paylaşımlar yaptı.
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl boyunca mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.
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Oğlunun yokluğuna alışmaya çalışan ve oldukça zor günler geçiren Ebru Şallı, dün Instagram sayfasında Pars ile fotoğraflarını paylaştı.
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Sık sık oğlu ile birlikte mutfağa giren ve yemekler hazırlayan Şallı, bu fotoğrafın altına "Mutfaklar bomboş artık... Dünle beraber gitti, cancağızım , ne kadar söz varsa dü̈ne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi... Ponciğin isteğini yerine getireceğim... Bugün biraz idare edin beni böyleyim" notunu düştü.
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BAYRAM İÇİN İZİN İSTEDİ
10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçiren Şallı, corona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağı çıkma kısıtlaması nedeniyle yürek burkan bir talepte bulundu ve Pars'ın Kilyos'ta bulunan mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı.
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Eski manken, 10 Mayıs Anneler Günü’nde de oğlu Pars’ı anmış ve yayınladığı fotoğrafa, “Bana hep anneler günüydü ponciğimin elinden” mesajını yazdı.
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'MÜCADELE EDİYORUZ' DEMİŞTİ
Ebru Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.
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'SEN HEP BENİMLESİN'
Dokuz yaşındaki oğlunun mezar taşına 'ponciğim sen hep benimlesin' yazdıran Ebru Şallı sosyal medya hesabında Oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaştı: Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...
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Ebru Şallı, oğlu Pars'ın kendisine cep telefonundan gönderdiği mesajları da saklıyor. Dün o mesajlardan birini sayfasında paylaşan Şallı "Ömrüm bu kalpler hep benimle olacak" dedi.
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'ELLERİ GAMZELİM'
2 yıl boyunca oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan Ebru Şallı, hastane odasında çekilen fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı...
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Ebru Şallı oğlu Pars'ın fotoğraflarını ilk kez adını taşıyan" Ebruli" programında göstermiştiDoğum fotoğrafçısı Şengül Pallı’nın konuk olduğu programda Ebru Şallı, Harun Tan, Pars Tan, Beren Tan’ın fotoğraflarını seyircileriyle paylaştı. Pars bebeğin doğum görüntülerini izleyen Şallı gözyaşlarını tutamadı...
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Ebru Şallı, oğlunun 8. yaşını da duygusal bir mesajla kutlamıştı:
"İyi ki doğdun poçiğim... İyi ki doğurmuşum seni! Senden çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum... Hep böyle güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa... Doğum günün kutlu olsun budda bebek!"