Ebru Şallı ve Harun Tan’ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti

Ebru Şallı 2002’de Harun Tan ile nikâh masasına oturdu. Büyük oğulları Beren 2004’te, kardeşi Pars ise 2010’da dünyaya geldi. Çift 2013’te boşandı. Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl oğlu Pars’ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: “İyi ki doğdun Ponçiğim. Senden çok şey öğrendim. Hep güler yüzlü, pozitif ve ışık saçan enerjinle yaşa.”