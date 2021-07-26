Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un gün batımı romantizmi
Magazin dünyasının ünlü isimleri nerede görüntülendi, sosyal medya hesaplarından hangi paylaşımları yaptı? İşte günün öne çıkan haberleri...
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1
Gün batımı romantizmi
Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş’la Ege turuna çıktı. Tatillerine Bodrum’da başlayan çift, Akkuş’un lüks yatında görüntülendi.
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Gün batımını eşiyle izleyen Şallı, aşka geldi. Eşine sarılıp öpücük yağmuruna tutan Şallı’nın romantik dakikaları objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)
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52’nci yaş öpücüğü
17 yıl önce aşk yaşadığı ünlü aktör Ben Affleck’le yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez, önceki gün 52’nci yaşını kutladı.
Teknede romantik bir kutlama yapan Lopez, 48 yaşındaki sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Affleck’in doğum gününde ünlü şarkıcıya evlilik teklifi ettiği ve ‘evet’ yanıtı aldığı da iddia edildi.
4
Aleyna’dan ‘Sır’
Aleyna Tilki, uzun bir aranın ardından Türkçe şarkısıyla sevenleriyle buluşacak. İngilizce “Retrograde” şarkısıyla adından söz ettiren genç şarkıcı bu kez “Sır” adlı single’ını 30 Temmuz’da beğeniye sunacak. Dünyaca ünlü müzisyen Diplo’nun prodüktörlüğünde hazırlanan şarkının klibi için kamera karşısına geçen Tilki, çekimden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşarak şunları yazdı: “30 Temmuz’da şarkım dijital platformlarda.”
5
Çeşme trafiğine ‘mini’ çözüm
Çeşme tatiline devam eden Asuman Dabak önceki gün Dalyan’daydı. 4 tekerlekli elektrikli scooter aracında objektife takılan oyuncu, tatil beldesindeki yoğun trafiğe böyle bir çözüm bulduğunu belirtti. Dabak, hayranlarına yeni sezonda bir diziye başlayacağının müjdesini de verdi. (Deniz BOY)
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Gülşen izdihamı
Çeşme Alaçatı’da Gülşen izdihamı yaşandı. Ünlü şarkıcının konser verdiği mekân önünde uzun kuyruklar oluştu. İzdiham nedeniyle konser alanına birçok kişi alınmadı. Yaklaşık 2.5 saat performans sergileyen Gülşen, iddialı kostümüyle de dikkat çekti.
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Biraz da esmer sevsin
Azka Otel’de önceki akşam Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti sahne aldı. Geceyi hareketli şarkılarla başlatan Faik Öztürk, sonrasında sahneyi Safiye Soyman’a bıraktı. Siyaha boyadığı saçlarıyla sahneye çıkan sanatçı, misafirlerine “Yeni imajımı beğendiniz mi?” diye sordu. Misafirlerinden alkışla tam not alan Safiye Soyman’a, “Faik abi beğendi mi?” diye sorulunca Soyman, “Beni biraz da esmer sevsin, 20 senedir sarışın Safiye’yi seviyor” diye esprili bir yanıt verdi.