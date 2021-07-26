Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un gün batımı romantizmi

52’nci yaş öpücüğü 17 yıl önce aşk yaşadığı ünlü aktör Ben Affleck’le yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez, önceki gün 52’nci yaşını kutladı.



Teknede romantik bir kutlama yapan Lopez, 48 yaşındaki sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Affleck’in doğum gününde ünlü şarkıcıya evlilik teklifi ettiği ve ‘evet’ yanıtı aldığı da iddia edildi.