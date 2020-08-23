Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş cilt bakımında

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, gece saat 00.30’da Etiler’deki bir güzellik merkezini açtırdı. Cilt bakımı yaptıran çift, “Pandemiden dolayı kalabalık yerlere girilmiyor, o yüzden bu saatte geldik” dedi.
Birlikte çıktıkları Bodrum tatilini noktalayan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, önceki gece İstanbul’da görüntülendi. Etiler’deki bir güzellik merkezi, çiftin isteği üzerine gece saat 00.30’da kapılarını açtı.
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Merkezde yaptırdıkları uygulamanın ardından geç saatlerde el ele dışarı çıkan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, “Cilt bakımı yaptırdık” dedi.
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Şallı, bakım için neden gece saatlerini tercih ettiklerini ise şöyle açıkladı: “Pandemiden dolayı kalabalık yerlere girilmiyor, o yüzden bu saatte geldik.”
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İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ
Lenf kanseriyle mücadele eden 9 yaşındaki oğlu Pars’ı geçtiğimiz nisan ayında kaybeden Ebru Şallı, muhabirlerin “Nasılsınız?” sorusuna da “İyi olmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.
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Şallı’ya Instagram’da paylaştığı tatil fotoğraflarına gelen olumsuz yorumlar da soruldu. “Söyleyecek hiçbir şey yok” diyen Şallı, eşiyle beraber araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.
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Duygulandıran paylaşım
Evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı, dün Instagram’da bir fotoğrafını paylaşıp altına şöyle yazdı: “Çaresizlik nedir bilir misin? Kalbin kanatlanıp gittiği yere bedeninin gidememesidir. Şems-i Tebrizi.”
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Şallı bu paylaşımına yakın dostu Begüm Şen’i etiketledi. Şen de 2014 yılında oğlu Alp Şen’i bir kazada kaybetmişti.