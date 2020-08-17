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Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 07:35,

Ebru Şallı rest çekti! 'Kimseye hesap vermem'

Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdı. 4 ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Ebru Şallı’ya eleştiri yağdı. Verdiği poz eleştirildi.

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Ebru Şallı "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim.

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Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti.

3OĞLUMUN VASYETİYDİ
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OĞLUMUN VASYETİYDİ

Ebru Sallı benzer bir pozu geçen ay da sayfasında paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

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"Sosyal medya ölmemi istiyor. Pars'ın vasiyet' beni böyle görmekti. Yavrum 'Anne hep böyle güzel, genç bakımlı kal. Bana söz ver’ demişti.

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Oğlumun isteğini yerine getiriyorum. Kötü yorum yapanları da Allah'a havale ediyorum. Ailem hep yanımda”

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