Ebru Şallı: Oğlum Pars'ı çok özlüyorum

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, yaşadıklarını anlattı: “Hayatta durmaya çalışıyorum. Çok özlüyorum. Ve bazen onun kokusunu duyuyorum, işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz bir melek kokusu.”
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9 yaşındaki oğlu Pars’ı geçtiğimiz nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı yaşadıklarını Mother’s Life dergisine anlattı. Ünlü model, “Hayatta durmaya çalışıyorum. Hiç kolay değil yaşamayanın anlayabileceği gibi bir durum yok ortada” diye konuştu.
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Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirileri ciddiye almadığını belirten Şallı, “Gerçek olduklarını düşünmüyorum. Normal bir insanın bu konu hakkında tek kelime bile söylerken vicdanen yerle bir olacağını düşünüyorum. Gerçek olmayan o sanal ortamda yazılan çirkin yorumlar. Tamamen organize suç işleyen insanlar, Allah hepsine şifa versin” dedi.
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Eşsiz bir melek kokusu
Ponçik diye hitap ettiği oğluyla bağlantısının sonsuza kadar süreceğini açıklayan Şallı, “Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum.
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Ve bazen onun kokusunu duyuyorum işte o anlar beni zorluyor tabii. Eşsiz melek kokusu arada bir geliyor bana, şükrediyorum. Onunla yaptığımız her şeyi devam ettirmeye çalışıyorum. Devam ettirip daha fazlasını da yapacağım gücüm yettikçe” diye konuştu.
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2020 HAYATIMIN EN KÖTÜ YILI
Ünlü model 2021’den beklentilerini ise şöyle açıkladı: “2020 hayatımın en kötü yılı oldu. Esasında dünyaya baktığımızda da ciddi global bir pandemi sorunu yaşıyoruz. Kimse bu yıl harikaydı diyemez. 2021 inşallah herkese sağlık neşe, mutluluk getirsin. Gerisi inanın hikâye.”
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Şöhret başımı hiç döndürmedi
Ebru Şallı, “Şöhretle birlikte ayaklarınızın yerden kesildiği gerçek Ebru’dan uzaklaştığınız oluyor mu” sorusunu yanıtladı: “Ben 17 yaşımdan beri ünlüyüm böyle büyüdüm. Hiç şöhretin başımı döndürdüğünü hatırlamıyorum. Böyle büyüdüğüm için zaten her şeyi çok sindirmiş oluyorsunuz.”