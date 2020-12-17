Ebru Şallı: Oğlum Pars'ı çok özlüyorum

Eşsiz bir melek kokusu Ponçik diye hitap ettiği oğluyla bağlantısının sonsuza kadar süreceğini açıklayan Şallı, “Onunla bağlantım hep devam ediyor, sonsuza kadar da edecek. Çok büyük ve kutsal bir bağ. Çok özlüyorum.