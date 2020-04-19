Ebru Şallı oğlu Pars'a seslendi: Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...
Ebru Şallı ve Harun Tan’ın yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cuma günü Pars'ı son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı'dan paylaşım geldi: Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...
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Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars’a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu. Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.
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Pars Tan perşembe günü tedavi gördüğü hasyanede hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan oğullarını cuma günü Kilyos'ta toprağa verdi.
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Dokuz yaşındaki oğlunun mezar taşına 'ponciğim sen hep benimlesin' yazdıran Ebru Şallı sosyal medya hesabından oğluna seslendi. Oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşan Şallı, 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...' mesjanı yazdı.