Ebru Şallı oğlu Pars'a seslendi: Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...

Dokuz yaşındaki oğlunun mezar taşına 'ponciğim sen hep benimlesin' yazdıran Ebru Şallı sosyal medya hesabından oğluna seslendi. Oğlunun hediye ettiği 'anniş' yazan bilekliği paylaşan Şallı, 'Ben hep yine annişinim senin... Ponciğim benimlesin hep...' mesjanı yazdı.