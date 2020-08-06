Ebru Şallı isyan etti: Nedir bu düşmanlık?

Geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalanan 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden ve zor günler geçiren Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara adeta ateş püskürdü. Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" dedi.
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Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Ebru Şallı, yavaş yavaş normal hayata dönmeye başladı.
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Eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a tatile giden Şallı, sosyal medya hesabından da tatil fotoğraflarını paylaşmıştı. Şallı, dün paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
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Ancak bir sosyal medya sayfasının yaptığı ‘çirkin’ eleştiri, Ebru Şallı’yı çileden çıkardı. Acılı anne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; o mesaja adeta ateş püskürdü.
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Şallı, paylaşımında, ”Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı. İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız. Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin?
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Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok. Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz Allah'tan korkun olsun birazcık."
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Eski manken, sözlerine; " İki reyting alıp ölen evladımla benle rant sağlamaya çalışmak ayıp desem o da az olur. Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim. Senin değil! Allah'tan taş yüreğine sevgi, ve merhamet ve şifa diliyorum" diye devam etti.
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ONLARA KALSA ÖLMEMİ İSTİYORLAR
Geçtiğimiz günlerde de gelen kötü yorumlara isyan eden Ebru Şallı şu açıklamayı yapmıştı;
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OĞLUMLA BAĞLANTIDAYIM
“Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum.”
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“Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim’in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: ‘Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.’ Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim’in gücünü içime verdi.”
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EN BÜYÜK HAYALİ HAYVAN BARINAĞI KURMAKTI
“Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi.”“Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur’dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi.”