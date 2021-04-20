Ebru Şallı ile Uğur Akkuş el ele yürüyüşte: Evimiz burada

Çağatay’la çalışmak çok değerliydi Kağıttan Hayatlar filminin yönetmeni Can Ulkay, Cine Dergi sitesine röportaj verdi. Ulkay, filminin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un sinemaya olan ilgisini anlattı. Ulkay, “Çağatay’ı uzun süredir izliyordum. Onun sinemaya olan düşkünlüğünü biliyordum. Sadece kamera önünde değil kamera arkasına da çok ilgisi ve bilgisi var. Birkaç yarışmaya katıldığı kısa bir filmi de var. İleride kendi filmlerini de çekecek, ben eminim” dedi.