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Magazin
Haber Giriş: 20 Nisan 2021 - 07:33 | 

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş el ele yürüyüşte: Evimiz burada

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Evimiz burada

Evimiz burada

Ebru Şallı, hafta sonu eşi Uğur Akkuş’la Tarabya sahilinde görüntülendi.El ele tutuşarak yürüyüş yapan çift, fotoğraflarının çekildiğini fark edince hızlandı. Muhabirlere selam veren Şallı, kısıtlamaya rağmen neden dışarıda olduklarını şöyle açıkladı: “Evimiz burada, biraz çıkıp hava alalım dedik.” (Deniz BOY)

2Kim kime benziyor

Kim kime benziyor

Berfu Yenenler, oğulları Kuzey, Mete ile eşi Eser Yenenler ve kendi çocukluk fotoğraflarını kolaj haline getirdi, sosyal medyada paylaştı. Bebeklik karelerinin benzerliğine dikkat çeken Berfu Yenenler, “Bir karantina aktivitesi olarak kim kime benziyor oynayalım” notunu düştü.

3Gördüğünüz gibi iyiyim

Gördüğünüz gibi iyiyim

Emel Sayın’ın vefat ettiğine dair çıkan haberler, sevenlerini korkuttu. Sanatçı, sağlığının yerinde olduğunu çektiği bir videoyla anlattı. Sosyal medyada yayınladığı videoda Sayın, “Sosyal medyada bir haber yayılmış benimle ilgili. Sevenlerim, ailem telaşlandı, üzüldüler. Emel Sayın kalp krizi geçirdi öldü diye. Ama gördüğünüz gibi iyiyim. O asılsız bir haber. Anlamıyorum neden böyle yapıyorlar. Allah akıl sağlığı versin. Yapmayın ne olur” dedi.

4Çağatay’la çalışmak çok değerliydi

Çağatay’la çalışmak çok değerliydi

Kağıttan Hayatlar filminin yönetmeni Can Ulkay, Cine Dergi sitesine röportaj verdi. Ulkay, filminin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un sinemaya olan ilgisini anlattı. Ulkay, “Çağatay’ı uzun süredir izliyordum. Onun sinemaya olan düşkünlüğünü biliyordum. Sadece kamera önünde değil kamera arkasına da çok ilgisi ve bilgisi var. Birkaç yarışmaya katıldığı kısa bir filmi de var. İleride kendi filmlerini de çekecek, ben eminim” dedi.

5Ayvacık kaçamağı

Ayvacık kaçamağı

Oyuncu Aslı Enver, Dolunay Soysert ve menajer Ayşe Barım Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine gitti. Birlikte kısa bir tatil yapan üçlü, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Dolunay Soysert, Enver ve Barım ile çektirdiği fotoğrafı “Biz, bizim oralar. Sevdiğimiz havalar” notuyla paylaşırken, Aslı Enver ise deniz kenarında, kayalıkların üzerinde çektirdiği eğlenceli kareleri “Assos’un bana yaptıkları” notuyla yayınladı.

6Yakında evleneceğiz

Yakında evleneceğiz

Oyuncu Özge Yağız, önceki akşam Cihangir’de bulunan ofisinde görüntülendi. Oyuncu, “Yeni birçok proje geliyor. Hepsini okuyorum. Ama şu an dinlenme aşamasındayım” dedi. Gazetecilerin, “Geçtiğimiz günlerde sevgiliniz Gökberk Demirci’den evlilik teklifi aldınız? Neler hissettiniz?” sorusuna Yağız, “Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesindeydi. Çok mutlu oldum. Yakında evleneceğiz” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

7Kızı olacak

Kızı olacak

Anadolu Efes ve Basketbol Milli Takımı’nın kaptanı Doğuş Balbay ikinci kez baba oluyor. University of Texas’ta eğitimini sürdürürken okulda tanıştığı Erica ile üniversite aşklarını evliliğe taşıyan Balbay, 2019’da Austin ile ilk kez baba olmuştu. Aynı zamanda yoga eğitmeni ve emlak danışmanı olan Erica Balbay hamileliğinin beşinci ayında bebeğin cinsiyetini sosyal medyadan paylaştı. Oğulları Austin ile pasta eşliğinde Balbay’a kız babası olacağını müjdesini verdi.

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