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Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 07:28,

Ebru Şallı bayramda oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti

Oğlu Pars Tan'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı'dan yeni bir paylaşım geldi. Ebru Şallı'nın mesajı yine içimizi acıttı.

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16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı "Ponçik" dediği 10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirdi. Şallı, sokağa çıkma yasağından dolayı evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yapmıştı.

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Instagram hesabından bayram mesajı yayımlayan Ebru Şallı "Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceğiniz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.

3O KÖPEĞE EBRU BAKIYOR
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O KÖPEĞE EBRU BAKIYOR

Öte yandan oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Pars'ın kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti. Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.

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Oğlunun acısını yaşayan Şallı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından çiçek açan orkidesini paylaşarak, “Her çiçeğim yeniden açar bu sefer yavrusuyla açıyor” notuyla herkesi duygulandırmıştı.

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Eski manken, 10 Mayıs Anneler Günü’nde de oğlu Pars’ı anmış ve yayınladığı fotoğrafa, “Bana hep anneler günüydü ponciğimin elinden” mesajını yazmıştı.

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