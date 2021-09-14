Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Cedi Osman'la evlilik hazırlığı yapan Ebru Şahin'in hayatı
Ebru Şahin'in hayatı magazinde yer alan haberlerin ardından gündeme geldi. Ünlü oyuncu Ebru Şahin bir süredir birlikte olduğu milli basketbolcu Cedi Osman'ın evlilik teklifine evet dedi. Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştı. Peki, Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, başarılı oyuncu Ebru Şahin'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler.
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Ebru Şahin'in hayatı ve biyografisi özellikle magazin takipçilerinin gündeminde yer alıyor. 18 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen güzel oyuncu, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Yasak Elma, Savaşçı, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Şahin Hercai dizisi ise büyük çıkış yakaladı. Oyuncu Ebru Şahin, bir yılı aşkın süredir basketbolcu Cedi Osman ile birliktelik yaşıyordu.
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EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
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Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi. Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çizdi.
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ÜNLÜ ÇİFT EVLENİYOR
ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbol oyuncusu Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar.
Yaz boyu arkadaşlarının düğünlerine katılan çift evlenmeye karar verdi. Cedi Osman, bugün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti.
Ebru Şahin o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı...