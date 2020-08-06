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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 12:30,

Ebru Şahin- Cedi Osman aşkı proje mi?

Bu yazın sürpriz aşkı hakkındaki son dedikoduları Kelebek yazarı Cihan Şensözlü yazdı.

Cihan ŞENSÖZLÜ
Cihan ŞENSÖZLÜ
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Cihan ŞENSÖZLÜ
Cihan ŞENSÖZLÜ
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Eskiden yapılırdı da hep kulağımıza gelirdi. Kızı ya da erkeği ünlü yapmak için “projelere aşklara” imza atılırdı.

2ÜNLÜ BİRİYLE ÇIKMAK İSTİYORDU
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ÜNLÜ BİRİYLE ÇIKMAK İSTİYORDU

Son zamanlarda açık konuşayım neredeyse hiç duymuyordum böyle şeyler.Geçtiğimiz akşam kalabalık bir grup yemek yerken, konu Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkına denk geldi.Masadan bir arkadaş ortaya bombayı atıverdi. “Cedi Osman, Amerika’dan gelip ünlü biriyle çıkmak istiyordu. Onun üzerine Ebru Şahin’le çıkmaya başladı. Kariyer planlaması yapılıyor” dedi.

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Üzerine ikilinin İstanbul’un en popüler mekanlarından birinden baş başa çıkarken çekilmiş fotoğrafları geldi.İçime bir kurt düşüvermedi değil.Biraz haberler arasında dolandım. Fakat Cedi Osman’ın bu kadar detaylı düşünebileceğini sanmıyorum.

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Bence bu ilişki proje olarak başladıysa bile Ebru Şahin kendine âşık etmiş bizim Amerikalı Cedi’yi.Ama şu “kariyer planlama şirketi” kısmında bir araştırma yapmayacak değilim önümüzdeki günlerde, göreceğiz bakalım işin aslı neymiş...

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Cihan ŞENSÖZLÜ
Cihan ŞENSÖZLÜ
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