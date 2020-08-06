Ebru Şahin- Cedi Osman aşkı proje mi?

Eskiden yapılırdı da hep kulağımıza gelirdi. Kızı ya da erkeği ünlü yapmak için “projelere aşklara” imza atılırdı.
2
Abone Ol
ÜNLÜ BİRİYLE ÇIKMAK İSTİYORDU
Son zamanlarda açık konuşayım neredeyse hiç duymuyordum böyle şeyler.Geçtiğimiz akşam kalabalık bir grup yemek yerken, konu Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkına denk geldi.Masadan bir arkadaş ortaya bombayı atıverdi. “Cedi Osman, Amerika’dan gelip ünlü biriyle çıkmak istiyordu. Onun üzerine Ebru Şahin’le çıkmaya başladı. Kariyer planlaması yapılıyor” dedi.
3
Abone Ol
Üzerine ikilinin İstanbul’un en popüler mekanlarından birinden baş başa çıkarken çekilmiş fotoğrafları geldi.İçime bir kurt düşüvermedi değil.Biraz haberler arasında dolandım. Fakat Cedi Osman’ın bu kadar detaylı düşünebileceğini sanmıyorum.
4
Abone Ol
Bence bu ilişki proje olarak başladıysa bile Ebru Şahin kendine âşık etmiş bizim Amerikalı Cedi’yi.Ama şu “kariyer planlama şirketi” kısmında bir araştırma yapmayacak değilim önümüzdeki günlerde, göreceğiz bakalım işin aslı neymiş...