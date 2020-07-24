MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEbru Şahin 500 bin lirayı az buldu... Fiyatını ikiye katladı!
GeriMagazin Ebru Şahin 500 bin lirayı az buldu... Fiyatını ikiye katladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 08:29,

Ebru Şahin 500 bin lirayı az buldu... Fiyatını ikiye katladı!

Hercai” dizisiyle ünlenen Ebru Şahin, kısa sürede ekranların aranan oyuncuları arasına girince fiyatını ikiye katladı!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Basketbol yıldızı Cedi Osman’la ilişkisiyle de gündemde olan Şahin’e, ünlü bir çorap markası reklam yüzü olması için teklif götürdü.

2
Abone Olgoogle-news

Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi.

3
Abone Olgoogle-news

Tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi.

4
Abone Olgoogle-news

Ebru Şahin’e 1 milyon lira vermek istemeyen marka, anlaşma masasından kalktı.

5Ebru Şahin ile Cedi Osmanın romantik anları
Abone Olgoogle-news

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları

Cedi Osman’la Ebru Şahin’in aşkı tam gaz devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi. (Deniz BOY)

6
Abone Olgoogle-news

Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan, ancak kısa bir süre sonra Çeşme’de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.

7
Abone Olgoogle-news

1 haftadır ilişki yaşayan sevgililer, önceki gün Fly-Inn Beach’teydi.

8YARDIMCISI NÖBETTE
Abone Olgoogle-news

YARDIMCISI NÖBETTE

Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen Cedi Osman’la Ebru Şahin, keyifli sohbetin ardından localarına geçti.

9
Abone Olgoogle-news

NBA’de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu. Cedi Osman ve Ebru Şahin’in locadaki romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

10Savaş Özbey yazdı: Ebru Şahin olayına neden kimse ses çıkarmadı
Abone Olgoogle-news

Savaş Özbey yazdı: Ebru Şahin olayına neden kimse ses çıkarmadı?

Magazin aleminin kendine çekidüzen vermesi gereken çok yön var, malum. İyi ama magazine konu olan insanların hiç mi kabahati yok? Hani yalandı aşk hikâyesi?

11
Abone Olgoogle-news

Bundan üç hafta önce...
Oyuncu Ebru Şahin, NBA basketçisi Cedi Osman ile ilişkisi olduğu yazılıp çizilince magazin basınına veryansın etmiş, sert bir dille eleştirmişti:
“Hava sıcak tabii. Araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay, ayıp.”

12
Abone Olgoogle-news

Cedi Osman da “Çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konu üzerinden insanlar mağdur edilmesin” açıklamasını yapmıştı.
Peki ne oldu?

13
Abone Olgoogle-news

Dün ardı ardına Çeşme beach’lerinde çekilmiş dudak dudağa fotoğrafları düştü bizim Kelebek’e.
Edebiyata bakın:
Mağdur edilmek...
Boş haber yapmak... Sıcak havada araştırmak yerine kolaya kaçmak...

14
Abone Olgoogle-news

Çıkıp özür dilediler mi?
“Biz insanları bile bile suçladık. Herkesin gözünün içine baka baka işini yapanlara yalancı dedik. Mağduriyet kalkanının arkasına sığınıp başkalarını töhmet altında bıraktık” dediler mi?Hadi diyelim ki onlar yapmadı. Peki canı en ufak yandığında paragraflarca manifesto döşenenler niçin çıkıp bir satır yazmadı?

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi