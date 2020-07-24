Ebru Şahin 500 bin lirayı az buldu... Fiyatını ikiye katladı!

Basketbol yıldızı Cedi Osman’la ilişkisiyle de gündemde olan Şahin’e, ünlü bir çorap markası reklam yüzü olması için teklif götürdü.
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Kampanya için 500 bin lira teklif edilen güzel oyuncu, rakamı az bularak 1 milyon lira istedi.
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Tek diziyle şöhreti yakalayan ve fiyatını milyon düzeyine çıkaran oyuncunun bu isteği marka tarafından kabul görmedi.
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Ebru Şahin’e 1 milyon lira vermek istemeyen marka, anlaşma masasından kalktı.
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Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik anları
Cedi Osman’la Ebru Şahin’in aşkı tam gaz devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan sevgililer önceki gün bir plajda görüntülendi. (Deniz BOY)
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Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan, ancak kısa bir süre sonra Çeşme’de el ele görüntülenen basketbolcu Cedi Osman’la oyuncu Ebru Şahin, tatillerine devam ediyor.
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1 haftadır ilişki yaşayan sevgililer, önceki gün Fly-Inn Beach’teydi.
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YARDIMCISI NÖBETTE
Önce denize giren, ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen Cedi Osman’la Ebru Şahin, keyifli sohbetin ardından localarına geçti.
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NBA’de forma giyen basketbolcunun yardımcısı, çiftin rahatsız edilmemesi için locanın önünde nöbet tuttu. Cedi Osman ve Ebru Şahin’in locadaki romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
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Savaş Özbey yazdı: Ebru Şahin olayına neden kimse ses çıkarmadı?
Magazin aleminin kendine çekidüzen vermesi gereken çok yön var, malum. İyi ama magazine konu olan insanların hiç mi kabahati yok? Hani yalandı aşk hikâyesi?
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Bundan üç hafta önce... Oyuncu Ebru Şahin, NBA basketçisi Cedi Osman ile ilişkisi olduğu yazılıp çizilince magazin basınına veryansın etmiş, sert bir dille eleştirmişti: “Hava sıcak tabii. Araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay, ayıp.”
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Cedi Osman da “Çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konu üzerinden insanlar mağdur edilmesin” açıklamasını yapmıştı. Peki ne oldu?
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Dün ardı ardına Çeşme beach’lerinde çekilmiş dudak dudağa fotoğrafları düştü bizim Kelebek’e. Edebiyata bakın: Mağdur edilmek... Boş haber yapmak... Sıcak havada araştırmak yerine kolaya kaçmak...
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Çıkıp özür dilediler mi? “Biz insanları bile bile suçladık. Herkesin gözünün içine baka baka işini yapanlara yalancı dedik. Mağduriyet kalkanının arkasına sığınıp başkalarını töhmet altında bıraktık” dediler mi?Hadi diyelim ki onlar yapmadı. Peki canı en ufak yandığında paragraflarca manifesto döşenenler niçin çıkıp bir satır yazmadı?