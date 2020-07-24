Ebru Şahin 500 bin lirayı az buldu... Fiyatını ikiye katladı!

Bundan üç hafta önce...

Oyuncu Ebru Şahin, NBA basketçisi Cedi Osman ile ilişkisi olduğu yazılıp çizilince magazin basınına veryansın etmiş, sert bir dille eleştirmişti:

“Hava sıcak tabii. Araştırmak yerine boş haber yapmak daha kolay, ayıp.”