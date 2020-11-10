Ebru Polat: İşte benim nişanlım Tolgahan Yıldız

"ANNEMİ DİNLEDİM" Yeni sevgilisi hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullanmıştı.



Ünlü şarkıcı, oturdukları kafede bir ara aşka gelip sevgilisi Tolgahan Yıldız'ı öpücüklere boğmuştu.