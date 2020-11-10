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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 16:28 | 

Ebru Polat: İşte benim nişanlım Tolgahan Yıldız

Gösteri dünyasında öyle çiftler var ki insan onlara bakınca "kesinlikle birbirleri için yaratılmışlar" diye düşünüyor.

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Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı Tolgahan Yıldız ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

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Ünlü şarkıcı, basın mensuplarına Acar’ı “Nişanlım” diye tanıtıp parmağındaki tektaş yüzüğü gösterdi. Polat, yakında Etiler’de bir güzellik merkezi açacağını da söyledi.

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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Acar’la fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış ve daha sonra “Ailemden onay çıkmadı” demişti.

4ANNEMİ DİNLEDİM
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"ANNEMİ DİNLEDİM"

Yeni sevgilisi hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı, oturdukları kafede bir ara aşka gelip sevgilisi Tolgahan Yıldız'ı öpücüklere boğmuştu.

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Gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla "mutluluğun resmini" çiziyorlar, her anlamda birbirlerini tamamlıyorlar.

İşte görenlerin aşka inancını tazeleyen ve birbirlerine çok yakışan o ünlü çiftler.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram 

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Oyuncu sunucu Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'la 1986 yılında çekildiği bir fotoğrafı; '1986 Kıyıkent disco Çiğdem Uygur ile henüz çıkıyoruz (o zamanlar öyle denirdi) o dönemin modası kolyeler' notuyla paylaştı.

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Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'Birbirinize çok yakışıyorsunuz, hiç değişmemişsiniz sadece saçlar beyazlamış' yorumları yapıldı.

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Usta oyuncu Behzat Uygur ve eşi Çiğdem Uygur, evliliklerinde 30 yılı geride bıraktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Türkiye'de gösteri dünyasının en çok dikkat çeken çiftlerinden. 2016 yılında evlenen çiftin mutluluğu gözlerinden bile okunuyor.

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Özellikle de sosyal medyadaki paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Türkiye'nin birbirine en çok yakışan ve mutluluk tablosu çizen ünlü çiftlerinden biri de Pelin Karahan ile Bedri Güntay.

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Çift çocukları ile mutlu bir aile yaşantısı sürdürüyor.

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Pelin Akil ile Akın Altan bir dizinin setinde tanıştılar. Aralarında bir aşk doğdu.

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Genç çift soluğu nikah masasında aldı. İkiz çocuk sahibi olan çift evliliklerini mutlu bir şekilde sürüyor.

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Birbirine en çok yakışan ünlü çiftlerden biri de Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül.

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Beraberliklerini nikah masasına taşıyan çiftten hayranlarının en çok beklediği bir bebek haberi.

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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, mutluluğu birbirlerinde buldular. Kısa süre flört eden çift, herkesin parmakla gösterdiği bir çift oldu.

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Düzyatan ve Alkoçlar, minik bebekleriyle mutluluk tablosu çiziyor.

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Kenan İmirzalıoğlu neredeyse "müzmin bekar" olarak tanınıyordu ki Sinem Kobal ile tanıştı ve aşık oldu.

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Bir kır düğünüyle evlenen çiftin sosyal medyadaki fotoğraflarından bile mutluluk akıyor. Geçtiğimiz günlerde bebek mutluluğu yaşan ünlü çift bütün zamanını kızları Lalin'e ayırıyor.

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak daha önce başka evlilikler yaşamıştı. Ancak mutluluğu birbirlerinde buldular.

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Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ve bir süre önce aralarına katılan minik oğullarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

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Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı, 2005 yılından bu yana evliler. Çiftin mutluluğu kısa bir süre önce dünyaya gelen bebekleriyle de perçinlendi.

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Şimdi üç kişilik bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kelimenin tam anlamıyla birbirlerini tamamlıyorlar.

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Çok konuşan bir törenle evlenen çift, oğulları Karan ile mutlu bir hayat sürüyor.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yıllar önce birlikte rol aldıkları bir dizinin setinde tanıştı. Önceleri aşkları büyük olay olmuştu.

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Ama sonra taşlar yerine oturdu. Çift, kızları Su ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in aşkı da dizi setinde başladı. Kısa bir flört döneminin ardından evlendiler.

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Oğulları Ali ve Han ile sakin ve mutlu bir yaşam sürdürüyorlar.

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Engin Hepileri ile Beyza Şekerci de dizi setinde tanıştı. İş arkadaşlığı aşka dönüştü.

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Çift, soluğu nikah masasında aldı. Büyük aşkları birbirlerine bakışlarından bile belli oluyor.

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İşte Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri daha: Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ.

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1991 yılında nikah masasına oturdular ve görünüşe göre birbirlerine hala ilk günkü kadar aşıklar.

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Hatice Şendil ile Burak Sağşayar da dizi setinde tanıştı. Onlarınki de önce iş arkadaşlığıydı.

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Fakat sonra aşık olup evlendiler. Bebekleriyle birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

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