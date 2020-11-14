Adamı gaza getirmeyin... "Aşkım kapatsana biraz" demeye başladı

Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Polat, takipçilerinden gelen yorumlardan şikayetçi...
2
Abone Ol
ADAMI GAZA GETİRMEYİN
Paylaşımlarını yorumlara kapatan ünlü şarkıcı bunun nedenini bu sözlerle anlattı: Foto yoruma kapalı... Adamı gaza getirip durmayın... Foto çekerken çaktırmadan " Aşkımm kapatsana biraz" demeye başladı...
3
Abone Ol
EBRU POLAT YENİ AŞKINI BÖYLE ANLATMIŞTI
"En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili oldu.
4
Abone Ol
Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Kendisi benim sevgilim. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullandı.
5
Abone Ol
Tolgahan Yıldız gazetecilerin "Ebru Polat'a evlilik teklifinde bulundunuz mu?" sorusuna, "3 yıldır Ebru'ya evlenme teklifi ediyorum. Sonunda evleneceğiz galiba" cevabını verdi.