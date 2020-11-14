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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 17:51 | 

Adamı gaza getirmeyin... "Aşkım kapatsana biraz" demeye başladı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sürpriz bir şekilde eski arkadaşı Tolgahan Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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1YORUMLARDAN ŞİKAYETÇİ
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YORUMLARDAN ŞİKAYETÇİ

Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Polat, takipçilerinden gelen yorumlardan şikayetçi...

2ADAMI GAZA GETİRMEYİN
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ADAMI GAZA GETİRMEYİN

Paylaşımlarını yorumlara kapatan ünlü şarkıcı bunun nedenini bu sözlerle anlattı: Foto yoruma kapalı... Adamı gaza getirip durmayın... Foto çekerken çaktırmadan " Aşkımm kapatsana biraz" demeye başladı...

3EBRU POLAT YENİ AŞKINI BÖYLE ANLATMIŞTI
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EBRU POLAT YENİ AŞKINI BÖYLE ANLATMIŞTI

"En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili oldu.

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Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Kendisi benim sevgilim. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullandı.

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Tolgahan Yıldız gazetecilerin "Ebru Polat'a evlilik teklifinde bulundunuz mu?" sorusuna, "3 yıldır Ebru'ya evlenme teklifi ediyorum. Sonunda evleneceğiz galiba" cevabını verdi.

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