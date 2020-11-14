Adamı gaza getirmeyin... "Aşkım kapatsana biraz" demeye başladı

Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Kendisi benim sevgilim. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullandı.