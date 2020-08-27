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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 08:29 | 

Ebru Gündeş 'Nur Yerlitaş’ın benim için diktiği son elbise'

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Nur’un son hatırası
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Nur’un son hatırası

Ebru Gündeş, sahneye nisan ayında vefat eden modacı Nur Yerlitaş’ın imzasını taşıyan bir elbiseyle çıktı. “Kıymetli arkadaşım, büyüğüm Nur Yerlitaş’ın benim için diktiği son elbisedir üstümdeki. Son hatırası. Biliyorsunuz çok zor günler geçirdi. Son iki yılında kafasının içinde iki deli tümörle savaş veriyordu. Onu sevgi ve özlemle anmak istiyorum buradan” diyen sanatçı, “Senin Olmaya Geldim”i ünlü modacı anısına seslendirdi.

2Çin’de gösterildi
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Çin’de gösterildi

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi, Pekin’de düzenlenen 10. Beijing Uluslararası Film Festivali kapsamında Çinli sinemaseverlerle buluştu. Filmi izleyen bir Çinli izleyici, “Bu film Türkiye’ye yönelik sempatimi artırdı” dedi. Bir diğer izleyici de “Film çok güzel çekilmiş, Türkiye’ye seyahat edip bu ülkeyi görmek istiyorum” yorumunu yaptı.

3En büyük şifa
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En büyük şifa

Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Sanatçı konserin ilk bölümünde “Onu çok seviyorum. Sesini, tarzını çok beğeniyorum” diyerek Ceylan Ertem’i sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Ertem, “Müzik şifadır. Erol Evgin’in sahnesinde olup onunla şarkı söylemek en büyük şifa” dedi. İki sanatçı “Sitem” ve “Odalarda Işıksızım” şarkılarını birlikte söyledi.

4Mutlu aile tablosu
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Mutlu aile tablosu

Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu, önceki gün ikiz oğulları Tibet ve Mert’le dolaşmaya çıktı. Sertel, çektirdikleri bu fotoğrafı Instag-ram’da takipçi-leriyle paylaştı.

5Topçu güzel
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Topçu güzel

Dilara Öztunç, futbol yeteneğini çektiği videoyla gözler önüne serdi. Topla akrobatik hareketler yapan oyuncu, videosunu sosyal medyada yayınladı. Video 10 bine yakın beğeni aldı.

6Muhteşem resim yeteneği
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Muhteşem resim yeteneği

Çağlar Ertuğrul, doğa içinde büyük ciddiyetle resim yaparken çekilmiş fotoğraflarını Instagram sayfasına ekledi. Paylaşımında çizdiği resmi de gösteren oyuncu güldürdü. Ertuğrul, fotoğraflarının altına da esprili bir not yazdı: “Herkese tavsiye ederim, gün batımının maneviyatında bol bol resim yapın. Ya da bahçe hortumuyla yıkanın ikisi aynı şey.”

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