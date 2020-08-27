Ebru Gündeş 'Nur Yerlitaş’ın benim için diktiği son elbise'

Nur’un son hatırası Ebru Gündeş, sahneye nisan ayında vefat eden modacı Nur Yerlitaş’ın imzasını taşıyan bir elbiseyle çıktı. “Kıymetli arkadaşım, büyüğüm Nur Yerlitaş’ın benim için diktiği son elbisedir üstümdeki. Son hatırası. Biliyorsunuz çok zor günler geçirdi. Son iki yılında kafasının içinde iki deli tümörle savaş veriyordu. Onu sevgi ve özlemle anmak istiyorum buradan” diyen sanatçı, “Senin Olmaya Geldim”i ünlü modacı anısına seslendirdi.