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Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 08:12,

Ebru Gündeş kolunda servet taşıyor

Türkiye’nin en çok kazanan sahne sanatçılarından Ebru Gündeş, kolunda adeta bir servet taşıyor!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Birbirinden şık tasarım kıyafetleri ve mücevherleriyle bilinen sanatçının, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafta saati dikkatimi çekti.

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Yakından bakınca kolundakinin bir Patek Philippe olduğunu gördüm. Gündeş, dünyanın en pahalı saat markalarından Patek Philippe’in ‘Nautilus’ modelini tercih etmiş.

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Markanın 1976 yılında piyasaya çıkardığı tasarım, tam bir klasik ve çelik, altın ya da beyaz altın olarak satışa sunuluyor.

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Kolundakinin çelik mi, yoksa beyaz altın mı olduğunu anlayamadım ama fiyatının 700 bin TL civarında olduğunu söyleyebilirim.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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