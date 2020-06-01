Ebru Gündeş kolunda servet taşıyor

Birbirinden şık tasarım kıyafetleri ve mücevherleriyle bilinen sanatçının, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafta saati dikkatimi çekti. Yakından bakınca kolundakinin bir Patek Philippe olduğunu gördüm. Gündeş, dünyanın en pahalı saat markalarından Patek Philippe’in ‘Nautilus’ modelini tercih etmiş. Markanın 1976 yılında piyasaya çıkardığı tasarım, tam bir klasik ve çelik, altın ya da beyaz altın olarak satışa sunuluyor.Kolundakinin çelik mi, yoksa beyaz altın mı olduğunu anlayamadım ama fiyatının 700 bin TL civarında olduğunu söyleyebilirim.