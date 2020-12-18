Ebru Gündeş: 21 yıl önce yeni bir hayata başladım!
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor. İşte bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
Ebru Gündeş'in 1999 yılında beyin kanaması geçirmişti. Sanatçının hastaneden çıktığı 17 Aralık günü, her yıl hayranları tarafından kutlanıyor. Bu yıl da mesajlar yağdı ve Gündeş için bağışlar yapıldı.
Ebru Gündeş, 1999’da bir albüm tanıtımı sırasında anevrizma geçirmiş, acil hastaneye kaldırılıp saatler süren riskli bir beyin ameliyatı geçirmişti.
Prof. Dr. Cengiz Kuday “Geldiğinde çok kötü durumdaydı. Hemen ameliyat etmesek ölürdü” demişti. Ebru Gündeş hayata tutunuşunun 21. yılında doktoruna ve ekibine şu sözlerle teşekkür etti.
Yıllar önce bugün önce Allah’ın izniyle sonra Cengiz Kuday ve ekibinin çabalarıyla yeni bir hayata başladım. Allah, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı başımızdan eksik etmesin.
GEÇMİŞE YOLCULUK
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.
İşte Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivi ve ünlülerin kendi sosyal medya paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM
Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın ve kendisinin bulunduğu bir kareyi yayınlayan Yıldırım fotoğrafın altına; Daha dün gibi! Yıl 1900 bilmem kaç...' mesajını düştü.
EFSANE KADRO
Almula Merter fotoğrafın altına "Çok özlendi o günler... yaptıgımız hersey kaliteliydi... Seslendirmelerimiz dünyada örnekti kalitesiyle... Konuşulan Türkçe şahaneydi...Kadromuz Simge Selçuk, Tülin Tümtürk, Tolga Gariboğlu, Banu Kuday,Ufuk Bigay, Cüneyt Cakova, Toprak Sergen, Yekta Kopan, Mehmet Cepi, Arzu Balkan, Erkan Öveç... Büyük bir ihtimalle yönetmenimiz Sungun Babacan veya Güven Sulukioğlu" notunu düştü...
Alanson, bu kez arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir kareyi yayınlayarak, "Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notuyla 45 yıl öncesine gitti.
MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson, son dönemlerde insan sağlığını tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor.
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