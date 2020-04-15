Ebru Destan’ın Milano kaçamağı

Ebru Destan, iki çocuğunun babası galerici Mete Okay İnan’a 2016 yılında boşanma davası açtı. Ancak taraflar mal paylaşımı konusunda anlaşamadığından dava bir türlü sonuçlanamadı. Evliliği resmi olarak bitmese de kulislerde Destan’ın kalbini yeni bir aşka açtığı konuşuluyor.