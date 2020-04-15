Ebru Destan’ın Milano kaçamağı

Ebru Destan, iki çocuğunun babası galerici Mete Okay İnan’a 2016 yılında boşanma davası açtı. Ancak taraflar mal paylaşımı konusunda anlaşamadığından dava bir türlü sonuçlanamadı. Evliliği resmi olarak bitmese de kulislerde Destan’ın kalbini yeni bir aşka açtığı konuşuluyor.
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KARDEŞİ DE YANINDAYDI
2020 yılını İtalya’nın Milano şehrinde karşılayan Ebru Destan’ın o tatilde bir erkekle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda hayli samimi görünen ikiliye tatilde ünlü mankenin kardeşi Özlem Destan’ın da eşlik ettiği öğrenildi.
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Ebru Destan, yeni yıl tatili sonrası erkek arkadaşı için sürpriz doğum günü partisi organize etti.
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Ebru Destan, yılbaşı tatilinde erkek arkadaşıyla böyle poz verdi.