Ebru Destan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Destan'ın son hali!

Galerici Mete Okay ile 2011'de evlendi ve boşandı. Ebru Destan'ın bu evlilikten Oktay'la Ali adında 2 oğlu bulunuyor. Ünlü isim 2017 Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı. Son olarak ise 'Ebru Destan'la Hayatın Rengi programının sunuculuğunu üstlendi.