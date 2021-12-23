Ebru Destan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Destan'ın son hali!
Eski manken Ebru Destan konuk olduğu 2. Sayfa programıyla merak konusu oldu. Mankenlikten sonra şarkıcılığa adım atan Ebru Destan dizi ve filmlerdeki oyunculuklarıyla da çok konuşuluyordu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Destan, yeni imajıyla şaşırttı. Sarı saçlarını koyu renge boyatan Ebru Destan'ın son hali izleyicileri ikiye böldü. Peki, Ebru Destan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ebru Destan'ın yeni imajı!
90'lı yılların gözde mankenlerinden Ebru Destan uzun bir süre sonra yeniden ekranlarda göründü. Güzelliğyle hayran bırakan Ebru Destan yıllara meydan okuyor. Sarı saçlarından vazgeçen eski manken Ebru Destan'ın yeni hali haberimizde...
EBRU DESTAN KİMDİR?
Aslen İzmirli olan Ebru Destan, 24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mankenlikten sonra şarkıcılığa adım atan Ebru Destan, ilk albümü Sözümü Yemedim'i 2005 yılında çıkardı. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağlamıştır. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümden yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü.