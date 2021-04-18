MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriEbola virüsü nedir? Bir dönem Afika'yı kasıp kavurmuştu!
GeriSağlık Ebola virüsü nedir? Bir dönem Afika'yı kasıp kavurmuştu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 21:45 | 

Ebola virüsü nedir? Bir dönem Afika'yı kasıp kavurmuştu!

Ebola virüsü, insanlara enfekte hayvanların organ, kan ve vücut sıvıları ile temasla bulaşır. Afrika’da enfekte şempanze, goril, maymun, domuz, meyve yarasası ve antiloptan bulaştığı kayıtlara geçmiştir. Peki, ebola virüsü nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü. İşte, ebola hakkında merak edilenler...

2

Ebola virüsü hastalığı, Ebola virüsünün etken olduğu, vücutta ateş ve kanamalarla seyreden bir infeksiyon hastalığıdır. Bu hastalığı taşıyan hayvanlardan (maymun, goril, şempanze, meyve yarasası gibi) insana ve salgınlar sırasında insandan insana bulaşabilen sıklıkla ölüme yol açan ciddi bir hastalıktır.

Salgınlar sırasında ölüm oranı yüksek olup %90’lara ulaşır. Virüs ilk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo’daki salgınlarda tespit edilmiş, 23 Mart 2014’de Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika’da Ebola salgını varlığını duyurmuştur. Kongo’daki bir nehre hitaben Ebola ismini almıştır.

Ebola virüsü hastalığı için kuluçka dönemi 2-21 gün arasında değişebilir, ancak vakaların büyük kısmında yaklaşık 7 gün içinde hastalık belirtileri görülmektedir. Hastalık akut yüksek ateş (? 38°C) ve özgün olmayan ilk bulgular ile başlar.

3BELİRTİ VE BULGULARI

BELİRTİ VE BULGULARI

Ateş,

Baş ağrısı,

Kas ve eklem ağrısı,

Halsizlik,

İshal,

Kusma,

Mide ağrısı,

İştahsızlık.

Eşlik edebilecek diğer belirti ve bulgular;

Döküntü,

Gözlerde kızarıklık,

Hıçkırık,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Göğüs ağrısı,

Nefes almada zorluk,

Yutma güçlüğü,

Cilt ve mukozal kanamalar veya organ içine kanamalar

NASIL BULAŞIR?

1-Virüsü alarak hastalanmış bir hayvanın kanı, çeşitli salgıları veya organları ile temas edildiğinde; bütünlüğü bozulmuş deri (çatlaklar, çizikler) ve mukozalardan insana bulaşmaktadır.

2- Ebola virüsü hasta kişinin vücut salgıları (tükürük, semen, idrar, gaita vb.), kanı ve organları ile temas sonucunda insandan insana bulaşabilmektedir.

3- Hasta kişinin kan ve vücut salgılarının bulaştığı, döküldüğü eşyalarla temas da dolaylı yoldan bulaşmaya neden olmaktadır.

Virüsün alınmasından hastalık belirtilerinin oluşmaya başlamasına kadar geçen süre (İnkübasyon periyodu) ortalama 8-10 (2-21) gündür.

Ebola virüsü bulaşmış hastalar, hastalık bulgularının gelişiminden önce bulaştırıcı değildir, ateş içeren semptomların başlamasından itibaren bulaştırıcılık başlar. Bir başka ifade ile ateş ve klinik bulguların gelişimi öncesinde hastalar başkalarına virüsü bulaştıramazlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi