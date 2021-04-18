Ebola virüsü nedir? Bir dönem Afika'yı kasıp kavurmuştu!

BELİRTİ VE BULGULARI Ateş,



Baş ağrısı,



Kas ve eklem ağrısı,



Halsizlik,



İshal,



Kusma,



Mide ağrısı,



İştahsızlık.



Eşlik edebilecek diğer belirti ve bulgular;



Döküntü,



Gözlerde kızarıklık,



Hıçkırık,



Öksürük,



Boğaz ağrısı,



Göğüs ağrısı,



Nefes almada zorluk,



Yutma güçlüğü,



Cilt ve mukozal kanamalar veya organ içine kanamalar



NASIL BULAŞIR?



1-Virüsü alarak hastalanmış bir hayvanın kanı, çeşitli salgıları veya organları ile temas edildiğinde; bütünlüğü bozulmuş deri (çatlaklar, çizikler) ve mukozalardan insana bulaşmaktadır.



2- Ebola virüsü hasta kişinin vücut salgıları (tükürük, semen, idrar, gaita vb.), kanı ve organları ile temas sonucunda insandan insana bulaşabilmektedir.



3- Hasta kişinin kan ve vücut salgılarının bulaştığı, döküldüğü eşyalarla temas da dolaylı yoldan bulaşmaya neden olmaktadır.



Virüsün alınmasından hastalık belirtilerinin oluşmaya başlamasına kadar geçen süre (İnkübasyon periyodu) ortalama 8-10 (2-21) gündür.



Ebola virüsü bulaşmış hastalar, hastalık bulgularının gelişiminden önce bulaştırıcı değildir, ateş içeren semptomların başlamasından itibaren bulaştırıcılık başlar. Bir başka ifade ile ateş ve klinik bulguların gelişimi öncesinde hastalar başkalarına virüsü bulaştıramazlar.



