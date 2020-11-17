Ebegümeci ve adaçayı nedir? Ebegümeci ve adaçayının faydaları
Ebegümeci ve adaçayı ile ilgili Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıklama yaptı. Saraçoğlu açıklamasında, burun ya da ağızdan vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemleri anlattı ve adaçayı ile ebegümecine vurgu yaptı. Peki, ebegümeci ve adaçayı nedir? İşte faydaları ve Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafında yapılan açıklama
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Adaçayı ve ebegümeci ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan koronovirüse karşı ebegümeci ve adaçayını önerdi. Saraçoğlu açıklamasında, ‘İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız.’ dedi. İşte vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ebegümeci ve soğuk algınlığı ve grip tedavisinde yardımcı olduğu bilinen adaçayı hakkında bilgiler
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EBEGÜMECİ NEDİR?Ebegümeci taze haldeyken veya kurutularak kullanılmaktadır. Bu bitki yemek, salata ve çay olarak hazırlanabilir.
EBEGÜMECİNİN FAYDALARI
Ebegümeci, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle tanınmaktadır. İçerdiği C vitamini vücudu çeşitli hastalıklara karşı koruma özelliğine sahiptir. Kanser gibi ciddi hastalıkların engellenmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Kış aylarında yaşanan grip salgınlarına karşı direnç sağlar. Metabolizmayı güçlendirerek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.
Ebegümeci yüksek miktarda fosfor, kalsiyum ve D vitamini içermektedir. Bu maddeler, vücutta kemiklerin korunmasında etkilidir. Özellikle menopoz döneminde yaşanan kemik erimelerinin engellenmesi için fayda sağlar. Kasların güçlenmesi, vücudun iskelet sisteminin direnç kazanmasına yardımcıdır.
Ebegümeci antioksidan maddeleri içermektedir. Bu maddeler, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardım etmektedir. Düzenli olarak tüketilen ebegümeci vücutta detoks etkisi sağlamaktadır. Karaciğerin ve safra kesesinin temizlenmesinde önemli bir etki sunmaktadır.
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ADAÇAYI VE EBEGÜMECİ ÖNERİSİ
Prof. Dr. İbrahimSaraçoğlu, burun ya da ağızdan vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:
“İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de begümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Sabah, öğle, akşam gargara yapın. Her gün taze hazırlayın. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok.”
Koronavirüsle mücadelede uçucu yağların da önemli bir silah olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraçoğlu, "Bu pentenil gruplar kokladığınız zaman yan yana diziliyor ve müthiş bir zırh oluşturuyor. Oldu mu size ikinci silah? Bu uçucu yağlar, adaçayıdır, lavantadır, karabaştır, kekiktir, okaliptustur. Mesela kapalı ortamda havadaki mikropları kırmak, yok etmek istiyorsanız, bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun, hemen burası kokmaya başlar adaçayıyla kekikle, işte mikrop öldürücü. Yani kendinizin soluduğu havayı dezenfekte ediyorsunuz; ama bunu doğrudan koklayarak da yapabilirsiniz.”
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ADAÇAYININ FAYDALARI
Latince ismi “Salvia officinalis” adaçayı, geçmişten bugüne çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir bitki çeşidi. Adaçayı tıbbi olarak birçok şifa geleneğinde yerini aldı. Eski Mısırlılar adaçayının doğurganlığı arttırdığına inanırlardı. Yunanlılar adaçayını, öksürük ve solunum yolu enfeksiyonu için içerlerdi. Hindistan’da bitkisel şifacılar hastalarına ağız ve boğaz ağrıları ve aynı zamanda hazımsızlık şikayetleri için adaçayı verirlerdi. Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde yardımcı olduğu bilinen adaçayı, sinüs ve akciğerleri temizliyor. Genellikle bitki çayı olarak bilinen adaçayı, aynı zamanda iyi bir gargara aracıdır.
DİYABETİ KONTROL EDER
Adaçayı, içinde barındırdığı maddeler sayesinde diyabeti kontrol eder. Karaciğerde glikoz birikmesini engelleyerek kan içindeki şeker düzeyinin artmasını önler.
BAŞ AĞRISI İÇİN ŞİFADIR
Hazırladığınız adaçayının içine temiz bir bez batırın ve bu bezi alnınızın üzerine yerleştirip hafif bir baskı uygulayın. Bu sayede ağrınız tamamen geçmese de dozu hafifleyecektir.
SAÇ SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAR
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde yetişen adaçayı, saç ile ilgili birçok soruna ilaç oluyor. Adaçayı, yağlı saç, kepek, kafa derisi enfeksiyonları gibi problemlerin çözümünde yardımcı oluyor.
DİŞ ETİ İLTİHABINI GİDERİR
Soğuk adaçayı ile gargara yaparak diş eti iltihapları ve ağız içi yaraları yok edebilirsiniz.
CİLDİ ONARIR
Adaçayı sadece saç değil, cildimiz için de yapıcı ve onarıcı etkiye sahiptir.Egzama ya da sedef hastalığı ve akne gibi cilt sorunları ile karşı karşıyaysanız adaçayı ile bu problemlerin giderilmesine katkı sağlayabilirsiniz.
BOĞAZ AĞRISINI HAFİFLETİR
Adaçayının çok sık rastlanılan bir sağlık sorunu olan boğaz ağrıları için de faydası vardır. Ferahlatıcı özelliği sayesinde boğazınızdan aşağıya doğru süzülürken ağrılarınızın geçmesine katkı sağlar.
SAKİNLEŞTİRİCİ GÖREV GÖRÜR
Sakinleştirici bir özelliği olan adaçayını düzenli olarak tüketen kişilerin stres düzeylerinde düşüş görülür.