Ebegümeci ve adaçayı nedir? Ebegümeci ve adaçayının faydaları

ADAÇAYININ FAYDALARI Latince ismi “Salvia officinalis” adaçayı, geçmişten bugüne çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir bitki çeşidi. Adaçayı tıbbi olarak birçok şifa geleneğinde yerini aldı. Eski Mısırlılar adaçayının doğurganlığı arttırdığına inanırlardı. Yunanlılar adaçayını, öksürük ve solunum yolu enfeksiyonu için içerlerdi. Hindistan’da bitkisel şifacılar hastalarına ağız ve boğaz ağrıları ve aynı zamanda hazımsızlık şikayetleri için adaçayı verirlerdi. Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde yardımcı olduğu bilinen adaçayı, sinüs ve akciğerleri temizliyor. Genellikle bitki çayı olarak bilinen adaçayı, aynı zamanda iyi bir gargara aracıdır.



DİYABETİ KONTROL EDER



Adaçayı, içinde barındırdığı maddeler sayesinde diyabeti kontrol eder. Karaciğerde glikoz birikmesini engelleyerek kan içindeki şeker düzeyinin artmasını önler.



BAŞ AĞRISI İÇİN ŞİFADIR



Hazırladığınız adaçayının içine temiz bir bez batırın ve bu bezi alnınızın üzerine yerleştirip hafif bir baskı uygulayın. Bu sayede ağrınız tamamen geçmese de dozu hafifleyecektir.



SAÇ SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAR



Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde yetişen adaçayı, saç ile ilgili birçok soruna ilaç oluyor. Adaçayı, yağlı saç, kepek, kafa derisi enfeksiyonları gibi problemlerin çözümünde yardımcı oluyor.



DİŞ ETİ İLTİHABINI GİDERİR



Soğuk adaçayı ile gargara yaparak diş eti iltihapları ve ağız içi yaraları yok edebilirsiniz.



CİLDİ ONARIR



Adaçayı sadece saç değil, cildimiz için de yapıcı ve onarıcı etkiye sahiptir.Egzama ya da sedef hastalığı ve akne gibi cilt sorunları ile karşı karşıyaysanız adaçayı ile bu problemlerin giderilmesine katkı sağlayabilirsiniz.



BOĞAZ AĞRISINI HAFİFLETİR



Adaçayının çok sık rastlanılan bir sağlık sorunu olan boğaz ağrıları için de faydası vardır. Ferahlatıcı özelliği sayesinde boğazınızdan aşağıya doğru süzülürken ağrılarınızın geçmesine katkı sağlar.



SAKİNLEŞTİRİCİ GÖREV GÖRÜR



Sakinleştirici bir özelliği olan adaçayını düzenli olarak tüketen kişilerin stres düzeylerinde düşüş görülür.