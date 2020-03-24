EBA uzaktan eğitim hangi kanallarda? EBA tekrarı saat kaçta yapılacak? EBA tekrar saatleri
EBA uzaktan eğitim uygulaması 23 Mart Pazartesi itibariyle başladı. Hem ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencileri uzaktan eğitimden faydalanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı TRT- EBA uzaktan eğitim yayınları için merak edilenleri paylaşmıştı. Peki, EBA uzaktan eğitim hangi kanallarda? EBA tekrarı saat kaçta yapılacak? EBA tekrar saatleri...
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Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları ile uzaktan eğitim süreci başladı. Derslerini belirlenen kanal üzerinden takip eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse http://www.eba.gov.tr/ sayfasından faydalanabiliyor. Peki, EBA uzaktan eğitim televizyonda hangi kanallarda? EBA ilkokul ortaokul lise ders programı nasıl öğrenilir?
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TRT - EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?
23 Mart-27 Mart tarihleri arasında devam etmesi planlanan uzaktan eğitim yayınları TRT ekranlarından yayınlanacak. 3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.
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Hangi kanallar olacak?
TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.
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TRT - EBA TV t elevizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?
Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir.
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EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?
Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.
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EBA DERS TEKRAR SAATLERİ
Bakanlığın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT'nin internet sitelerinden öğrenilebilecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00
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İÇERİK KAYITLARI ONLİNE SİSTEMDEN YAYINLANACAK
Ayrıca EBA'nın internet sitesi "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.
Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak.
Ayrıca uzaktan eğitim süreci bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak. Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov.tr" üzerinden yazışabilecek, bilgi paylaşımında bulunabilecek.
TV yayınını izleyen çocuğumun öğretmenine soru sorma ihtiyacı olursa ne yapabilirim?
Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba.gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacaktır.