EBA uzaktan eğitim hangi kanallarda? EBA tekrarı saat kaçta yapılacak? EBA tekrar saatleri

EBA DERS TEKRAR SAATLERİ Bakanlığın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT'nin internet sitelerinden öğrenilebilecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.



EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30



EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30



EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00