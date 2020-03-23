EBA TV tekrarı nereden ve nasıl izlenecek? EBA TV tekrar saatleri
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından öğrenciler uzaktan eğitim için ekran karşısına geçti. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerini sürdürecek. Sabah saatlerinde başlayan dersleri kaçıranlar için tekrar da yapılacak. Peki, EBA TV tekrarı nereden ve nasıl izlenecek? EBA TV tekrar saatleri
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TRT ve EBA TV’de ilk yayınlar 23 Mart itibariyle başladı. Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Canlı yayını kaçıran öğrenciler belirlenen saatlerde tekrar yapabilecek. Peki, EBA TV tekrarı nereden ve nasıl izlenecek? İşte EBA TV tekrar saatleri…
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Bakanlığın seçtiği, alanında başarılı öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT'nin internet sitelerinden öğrenilebilecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.
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UZAKTAN EĞİTİM KANAL BİLGİLERİ
Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapacak. Yayın akışına, "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT'nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılacak.
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İÇERİK KAYITLARI ONLİNE SİSTEMDEN YAYINLANACAK
Ayrıca EBA'nın internet sitesi "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.
Konu eksiği olan öğrenciler "eba.gov.tr" üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilecek. Öğretmenler tarafından EBA üzerinden gönderilecek etkinlik, soru ve diğer içerikler ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanacak.
Ayrıca uzaktan eğitim süreci bittiğinde tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak. Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile "eba.gov.tr" üzerinden yazışabilecek, bilgi paylaşımında bulunabilecek.