EBA TV izle: Canlı yayın bilgileri ve ilkokul ortaokul lise EBA TV TRT frekans detayları
Okulların online eğitim ile devam ettiği süreçte önemli bir yükü hafifleten EBA TV canlı yayın ile uzaktan eğitim ekranı, 26 Mart Perşembe günü de öğrencilerin uğrak noktası oldu. EBA TV izle seçeneği ile internet sitesi ve televizyon ekranları aracılığıyla öğrencilere verilecek olan eğitimde aracılık yapacak olan TRT, frekans bilgileri girilerek kolayca izlenebilecek 09.00 itibariyle başlayan ve 22.00’a kadar tekrar yayınları ile ekranda olacak olan EBA TV, ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri için farklı kanallar üzerinden eğitim veriyor. Peki, EBA öğrenci girişi olmadan EBA TV izle seçeneğine ulaşmak mümkün mü? İşte, televizyondan EBA TV izlemek isteyenler için frekans bilgileri ve internet yayını hakkında bazı bilgiler
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TRT EBA TV internet yayını ile öğrenci girişi seçeneğine gerek kalmadan eğitimlere olanak sağlıyor. Milyonlarca öğrencinin takip ettiği EBA TV canlı izle ekranı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ders programı belirleyerek belirli saatlerde ekranlarda olacak. Peki, TRT frekans ayarlama işlemi için neler yapmak gerekecek? İşte, televizyondan EBA TV izlemek isteyenler için bilgiler ve EBA TV izle ekranı ile kolayca ulaşabileceğiniz canlı yayın ekranı
26 MART EBA TV CANLI YAYIN EKRANI
3 farklı seçenekle öğrencilere hizmet veren EBA TV, öğrencilerin eğitim almalarına imkan tanıyor. İlk seçenek olarak TRT işbirliği ile açılan EBA TV televizyon kanalını erişime sunan Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV frekans ayarlama işlemini gerçekleştiren öğrencilerin, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak açılan kanallardan erişim almasına olanak sağlıyor.
İkinci seçenek olarak EBA öğrenci girişi ekranını sunan bakanlık, bu ekran aracılığıyla da öğrencilerin giriş yaparak internet üzerinden kendi saatlerinde ders almalarını mümkün kılıyor. Bunun için öğrencilerin EBA hesabı oluşturması ve şifresi alması gerekiyor.
Üçüncü seçenek olarak ise TRT izle isimli internet sitesi üzerinden yayına erişim sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin giriş yapmadan canlı yayınlarını izlemelerine ve geçmiş yayınları takip edebilmelerine olanak tanıyor.
Tüm bu seçeneklere ulaşabileceğiniz detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız.
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EBA TV dijital platformlarda da yerini aldı. Eğer evinizde D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi yayınlar var ise görüntüdeki kanal numaralarını kullanarak ilkokul, ortaokul ve lise için açılan yayınlara ulaşabilirsiniz.
Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.
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TRT üzerinden yayın yapan EBA TV için frekans bilgileri HD ve SD olmak üzere iki kalitede yer alıyor. Televizyonları HD özelliğe sahip olan vatandaşlar ve televizyonunda HD özelliği bulunmayan vatandaşlar için farklı frekans bilgileri girilerek EBA kanalları uydu alıcısına dahil edilebilecek.
EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.
HD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
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SD YAYIN frekans bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
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26 MART LİSE DERS PROGRAMI
Lise öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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26 MART ORTAOKUL DERS PROGRAMI
Ortaokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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26 MART İLKOKUL DERS PROGRAMI
İlkokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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EBA EĞİTİMİ 30 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Bilim Kurulu toplantısının ardından TRT EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimlerle öğrencilere ulaşıldığını hatırlatan Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde test haftasının bittiğini ve içeriklerin zenginleştirileceğini aktararak “Milli Eğitim Bakanlığı, televizyon yardımıyla uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimlerine devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içinde de yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı da Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Çalışmalara baktığımızda; eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Bütün vatandaşların, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu maraton koşusunu yürüteceğiz” ifadeleriyle açıkladı.
“30 Nisan’a kadar okulların tatil olmasına karar verildi”
Koronavirüs Bilim Kurulu’yla ortaklaşa alınan karar sonrası uzaktan eğitim sürecinin uzayacağını açıklayan Selçuk, “Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. Ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan’a kadar okulların tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim hazırlığımız olduğu için daha da çalışmaları zenginleştirerek gereken ihtiyacı karşılaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda olacak” diye konuştu.