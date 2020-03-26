EBA TV izle: Canlı yayın bilgileri ve ilkokul ortaokul lise EBA TV TRT frekans detayları

EBA EĞİTİMİ 30 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK Bilim Kurulu toplantısının ardından TRT EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimlerle öğrencilere ulaşıldığını hatırlatan Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde test haftasının bittiğini ve içeriklerin zenginleştirileceğini aktararak “Milli Eğitim Bakanlığı, televizyon yardımıyla uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimlerine devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içinde de yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı da Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Çalışmalara baktığımızda; eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Bütün vatandaşların, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu maraton koşusunu yürüteceğiz” ifadeleriyle açıkladı.



“30 Nisan’a kadar okulların tatil olmasına karar verildi”



Koronavirüs Bilim Kurulu’yla ortaklaşa alınan karar sonrası uzaktan eğitim sürecinin uzayacağını açıklayan Selçuk, “Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. Ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan’a kadar okulların tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim hazırlığımız olduğu için daha da çalışmaları zenginleştirerek gereken ihtiyacı karşılaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda olacak” diye konuştu.