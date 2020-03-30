EBA TV izle canlı yayın 30 Mart! EBA giriş ile ilkokul, ortaokul ve lise dersleri tek ekranda!

Okulların 30 Nisan tarihine kadar uzaktan eğitim ile sürece devam etme kararının ardından EBA TV üzerinden verilecek olan canlı yayın programı da uzamış oldu. EBA TV canlı yayın ekranı aracılığıyla ilkokul, ortaokul ve lise için özel olan hazırlanan kanallar aracılığıyla eğitimlerini alan öğrenciler, EBA TV frekans ayarlama işlemi ya da EBA hesabı ile giriş yaptıktan sonra canlı yayınlara katılabiliyor. Peki, EBA TV canlı yayın ekranına nasıl ulaşılır? İşte, 30 Mart Pazartesi günü için EBA hesabı ile giriş canlı yayın bilgileri ve frekans ayarlama işleminin de yer aldığı detaylı bilgiler



EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?



Evinde internet olan öğrencilerin EBA öğrenci girişi yaparak ya da TRT EBA TV izle internet sitesine girerek izleyebileceği dersler, evinde internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler tarafından ise EBA TV frekans ayarı ile televizyon üzerinden takip edilebilecek.



Bu detaylara aşağıdaki bilgiler üzerinden erişebilirsiniz.



EBA HESABI İLE ÖĞRENCİ GİRİŞİ



EBA öğrenci hesabı girişi için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra EBA'ya devam et butonuna basınız.



Karşınıza çıkacak olan ekrana, EBA hesabınız bulunuyorsa TC Kimlik Numaranızı girmeniz ve güvenlik kodunda yazan kodları, orada bulunan kutucuğa yazmanız gerekmektedir.



Bu aşamanın ardından EBA öğrenci girişi işleminiz tamamlanacaktır.



EBA öğrenci girişi yapmadan canlı yayın izlemek ya da televizyon frekans ayarı yapmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..