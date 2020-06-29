EBA TV İlkokul, ortaokul, lise ders programı: TRT EBA TV yaz okulu canlı yayın saatleri açıklandı
EBA TV yaz okulu canlı yayın saatleri belli oldu. 29 Haziran 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan TRT EBA TV yaz okulunda öğrencilere temel derslerin yanında farklı kazanımlar da sağlanacak. TRT EBA TV yayınları sabah saat 10.00 ile akşam saat 23.30'a kadar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için devam edecek. İşte, TRT EBA TV yaz okulu canlı yayın saatleri ve ders programıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
EBA TV yaz okulu canlı yayını başladı. TRT EBA TV yaz okulu ders programı, 29 Haziran itibariyle başlayan ve 29 Ağustos'a kadar sürecek olan dersler kapsamında merak ediliyor. Normal derslere ilaveten, bilim, kültür, spor ve sanat gibi konularda da destek sağlayacak olan TRT EBA TV, ders programı üzerinden sabah saat 10.00 ile akşam saat 23.30'a kadar ilkokul, ortaokul ve lise için eğitimlerine devam edecek. İşte, TRT EBA TV yaz okulu saatleri ve ders programı bilgileriEBA yaz okulu için ilk açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Öğrencilerin yaz dönemlerinde eğitimlerine devam edebileceklerini açıklayan Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyoruz." ifadeleriyle duyuruyu gerçekleştirmişti. İşte, TRT EBA TV yaz okulu ders programı ve canlı yayın ekranı bilgileri
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