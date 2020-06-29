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Eğitim
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 23:13,

EBA TV İlkokul, ortaokul, lise ders programı: TRT EBA TV yaz okulu canlı yayın saatleri açıklandı

EBA TV yaz okulu canlı yayın saatleri belli oldu. 29 Haziran 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan TRT EBA TV yaz okulunda öğrencilere temel derslerin yanında farklı kazanımlar da sağlanacak. TRT EBA TV yayınları sabah saat 10.00 ile akşam saat 23.30'a kadar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için devam edecek. İşte, TRT EBA TV yaz okulu canlı yayın saatleri ve ders programıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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EBA TV yaz okulu canlı yayını başladı. TRT EBA TV yaz okulu ders programı, 29 Haziran itibariyle başlayan ve 29 Ağustos'a kadar sürecek olan dersler kapsamında merak ediliyor. Normal derslere ilaveten, bilim, kültür, spor ve sanat gibi konularda da destek sağlayacak olan TRT EBA TV, ders programı üzerinden sabah saat 10.00 ile akşam saat 23.30'a kadar ilkokul, ortaokul ve lise için eğitimlerine devam edecek. İşte, TRT EBA TV yaz okulu saatleri ve ders programı bilgileriEBA yaz okulu için ilk açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Öğrencilerin yaz dönemlerinde eğitimlerine devam edebileceklerini açıklayan Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyoruz." ifadeleriyle duyuruyu gerçekleştirmişti. İşte, TRT EBA TV yaz okulu ders programı ve canlı yayın ekranı bilgileri

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TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ KUŞAĞI

Yeni nesil öğrenmenin gerektirdiği çok yönlü becerileri geliştirmeye dönük bir öğrenme hareketi olan Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) de yaz okulu önemli bir yer tutacak. MEB'in yaklaşık iki yıl önce pilot çalışmalarını başlattığı TBA hareketi, okullarda sınıfların dışında çocuk-genç dostu öğrenme alanlarını ve içeriklerini oluşturmayı hedefliyor. 2023 Eğitim Vizyonu'nun çift kanatlı çocuk yetiştirme hedefine hizmet eden TBA kuşaklarında, bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yaşam becerileri ve spor alanlarında çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyecek içerikler sunulacak.

İNGİLİZCE KUŞAĞI
Yaz okulunda İngilizce eğitimi sınıf özelinde değil, A1, A2 ve B1, B2 düzeylerinde Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne uygun şekilde hazırlandı. Öğrencilerin İngilizcede temel yaşam becerilerini geliştirmeye dönük çok yönlü içeriklerde özellikle konuşma becerisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Dinleme, okuma ve anlama becerilerini daha çok desteklemek amacıyla kuşakta, bir ders sadece hikaye anlatımına ayrıldı. Kuşak boyunca öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler tanımlandı. Her gün bir dersin sunulacağı kuşakların öğrenciler tarafından sıkı takip edilmesi tavsiye edildi.

3‘OKUYORUM-YAZIYORUM’
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‘OKUYORUM-YAZIYORUM’

Yaz okulu programında bir diğer yenilik ise okuma yazma öğrenimine özel tasarlanan Okuyorum-Yazıyorum kuşağı olacak. Okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini yüz yüze tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlanan özel kuşakta, alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunacak. Dramayla zenginleştirilen Okuyorum-Yazıyorum kuşağı özellikle okuma-yazma güçlüğü çeken çocuklar için önerildi.

4‘BİZDEN’ AİLE KUŞAĞI
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‘BİZDEN’ AİLE KUŞAĞI

Okulların ailelerle iletişim kanallarını tazelemek için ‘Bizden’ aile kuşağı, salgın nedeniyle evde kalma döneminin ortaya çıkardığı ya da çıkaracağı muhtemel konularla ilgili ailelere seslenecek. Çocuk gelişimi, ergenlik dönemi, aile içi iletişim, aile sağlığı gibi farklı pek çok temada uzman konuklarla derinlikli analizler sunan programın tüm anne babalar tarafından yakın takip edilmesi önerildi.

5‘ÖĞRETMENLER ODASI’
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‘ÖĞRETMENLER ODASI’

Okulların en önemli mekanları olan ‘öğretmenler odası’, TRT EBA TV kanalları sayesinde ekrana taşınacak. ‘Öğretmenler odası’, farklı konu ve konuklarıyla uzun süredir okullarına ve öğretmenler odasına uzak kalan öğretmenlere özel hazırlandı. Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı disiplinlerde ve uzmanlıklarda temalara yer verilen programda, eğitimde örnek uygulamalar da izleyicilerle buluşturulacak.

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