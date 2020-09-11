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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 08:55 | 

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayını nasıl izlenir? İşte EBA TV canlı yayın ders programı

EBA TV canlı dersleri yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen 31 Ağustos tarihinde  başlayan uzaktan eğitim 18 Eylül'e kadar devam edecek.  TRT EBA TV’de 3 farklı kanalda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitimler yayınlanıyor. Derslerin tekrarları da yine aynı gün içerisinde ekrana geliyor.İşte EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri...

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EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayınları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. EBA TV üzerinden öğrencilerle buluşan canlı yayınların ders programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu programa göre dersler belirtilen saatlerde yayınlanıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT üzerinden yeni eğitimler veriliyor. Aynı zamanda EBA üzerinden de canlı dersler yayımlanıyor.

EBA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.

2EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
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EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA CANLI DERS İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

3EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

4EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
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EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

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