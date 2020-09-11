EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayını nasıl izlenir? İşte EBA TV canlı yayın ders programı

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayınları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. EBA TV üzerinden öğrencilerle buluşan canlı yayınların ders programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu programa göre dersler belirtilen saatlerde yayınlanıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT üzerinden yeni eğitimler veriliyor. Aynı zamanda EBA üzerinden de canlı dersler yayımlanıyor.



EBA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.