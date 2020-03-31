EBA TV ilkokul ortaokul lise canlı yayını giriş ekranı! EBA TV izle

Uzaktan eğitim sürecinin 2. haftası TRT EBA TV canlı yayınlarıyla devam ediyor. Belirlenen ders programı üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA TV canlı yayınını takip edebiliyor. Frekans bilgileriyle canlı yayınları televizyon üzerinden takip edebilen öğrenciler, online olarak da canlı yayına erişime sağlayabiliyor. Peki, frekans bilgisi olmadan online EBA TV nasıl izlenir? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfaları...



EBA TV bugün geçeceği pilot uygulaması ile canlı yayın formatına büyük bir yenilik kazandırmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulan EBA canlı sınıf uygulaması, bugün 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için pilot olarak uygulanacak. Pilot uygulama neticesinde internet üzerinden EBA TV canlı yayınını takip eden öğrenciler, canlı sınıf ortamı sayesinde öğretmenleri ile etkileşim halinde olabilecek, sorular yöneltebilecek. EBA TV frekans ayarı ile televizyon üzerinden eğitim almak isteyen öğrenciler ise normal yayın sürecine kaldıkları yerden devam edebilecek.



EBA TV CANLI YAYINI 31 MART



Bugün canlı sınıf uygulaması başlayacak olan EBA TV canlı yayını, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından artık görüntülü olarak takip edilebilecek. Bugün sadece 8.sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin giriş yapabileceği EBA TV canlı sınıf uygulaması, önümüzdeki günlerde tüm sınıflara açılacak. EBA TV frekans ayarı ile televizyondan derslerini takip eden öğrenciler ise bu sürece devam edebilecek.



Evinde internet olan öğrencilerin EBA öğrenci girişi yaparak ya da TRT EBA TV izle internet sitesine girerek izleyebileceği dersler, evinde internet bağlantısı bulunmayan öğrenciler tarafından ise EBA TV frekans ayarı ile televizyon üzerinden takip edilebilecek.



Bu detaylara aşağıdaki bilgiler üzerinden erişebilirsiniz.



EBA TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?



HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.



HD YAYIN frekans bilgileri:



Alış frekansı :12.084 MHz



Polarizasyon : Yatay (H)



Sembol oranı : 13.750



FEC : 2/3



HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.



SD YAYIN frekans bilgileri:



Alış frekansı :11.916 MHz



Polarizasyon : Dikey (V)



Sembol oranı : 30.000



FEC : 3/4



SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.



EBA HESABI İLE ÖĞRENCİ GİRİŞİ



EBA öğrenci hesabı girişi için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra EBA'ya devam et butonuna basınız.



Karşınıza çıkacak olan ekrana, EBA hesabınız bulunuyorsa TC Kimlik Numaranızı girmeniz ve güvenlik kodunda yazan kodları, orada bulunan kutucuğa yazmanız gerekmektedir.



Bu aşamanın ardından EBA öğrenci girişi işleminiz tamamlanacaktır.



EBA öğrenci girişi yapmadan canlı yayın izlemek ya da televizyon frekans ayarı yapmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..