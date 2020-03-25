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Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 08:24, /

EBA TV giriş ile canlı yayın izle! TRT EBA TV ilkokul ortaokul ve lise canlı frekans ekranı!

Okulda görecekleri dersleri EBA TV uzaktan eğitim kanalı aracılığıyla internet üzerinden alan öğrenciler, sabahın ilk saatlerinde ekran karşısına geçti. Evlerinde internet olan öğrencilerin TRT EBA TV izle kanalı aracılığıyla gerçekleştirdiği bağlantı, EBA öğrenci girişi yapmalarına gerek duyurmadı. EBA öğrenci girişi yaparak da sisteme giriş yapabilecek olan öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı açılan kanallardaki ders programı üzerinden kendi sınıflarına ait olan saati bekleyecek. İşte, EBA TV canlı yayın giriş ekranı ve televizyonlarından giriş yapmak isteyenler için EBA TV frekans bilgileri

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Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği EBA TV canlı yayın ekranı bugün de pek çok evde açık olacak. EBA girişi yaparak ya da TRT izle sayfası üzerinden giriş yapmaya gerek kalmadan canlı yayını takip edecek olan öğrenciler, Corona virüsü nedeniyle evden gerçekleştirilen eğitim programlarının üçüncü gününü sürdürmüş olacak. Her gün programlarında 2 ya da 3 ders ile karşılaşan öğrenciler, uzaktan eğitimlerini ders programı üzerinde yayınlanan saat aralıklarında sürdürecek. Peki, televizyon üzerinden yayınlarını takip etmek isteyen öğrenciler EBA TV frekans bilgilerini nasıl girecek? İşte, interneti olan öğrenciler için EBA canlı izle ekranı ve öğrenci giriş sayfası

GİRİŞ YAPMADAN EBA CANLI İZLE EKRANI

Her öğrenciye özel olarak açılan EBA öğrenci giriş hesabı üzerinden de izlenebilen canlı yayın, giriş yapmak istemeyen ve kaçırdıkları derslere tek tıkla ulaşmak isteyen öğrenciler için TRT izle ekranında yer alacak. TRT tarafından oluşturulan uzaktan eğitim internet sitesi üzerinden geçmiş derslere ve EBA TV canlı yayın ekranına ulaşmak mümkün olacak.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Televizyon üzerinden EBA TV izlemek isteyen öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak oluşturulan kanallar aracılığıyla derslerini takip edebilecek.

EBA frekans ayarlama işlemi ve TRT canlı izle ekranına ulaşmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…

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TRT üzerinden yayın yapan EBA TV için frekans bilgileri HD ve SD olmak üzere iki kalitede yer alıyor. Televizyonları HD özelliğe sahip olan vatandaşlar ve televizyonunda HD özelliği bulunmayan vatandaşlar için farklı frekans bilgileri girilerek EBA kanalları uydu alıcısına dahil edilebilecek.

EBA ONLİNE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN TIKLAYINIZ

EBA UZAKTAN EĞİTİM CANLI YAYININI TRT ÜZERİNDEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

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EBA TV yayınını izlemek istiyor ve D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi dijital platformlara sahipseniz, görselde yer alan kanal numaraları üzerinden EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarına ulaşabilirsiniz. Eğer bu platformlara sahip değilseniz ve uydu alıcınız var ise lütfen sonraki sayfaya geçerek frekans bilgilerini edininiz.

4EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ (HD)

EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ (HD)

HD ve SD yayın frekans bilgilerini videoda anlatıldığı gibi uygulayabilir, kanalınızı uydu alıcınıza ekleyebilirsiniz.

HD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

5EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ (SD)

EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ (SD)

SD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

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Lise öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Ortaokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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İlkokul öğrencilerinin gün içerisinde alacağı dersler hakkında detaylı bilgiye görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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