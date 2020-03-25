EBA TV giriş ile canlı yayın izle! TRT EBA TV ilkokul ortaokul ve lise canlı frekans ekranı!

Öğrencilerin ve velilerin yakından takip ettiği EBA TV canlı yayın ekranı bugün de pek çok evde açık olacak. EBA girişi yaparak ya da TRT izle sayfası üzerinden giriş yapmaya gerek kalmadan canlı yayını takip edecek olan öğrenciler, Corona virüsü nedeniyle evden gerçekleştirilen eğitim programlarının üçüncü gününü sürdürmüş olacak. Her gün programlarında 2 ya da 3 ders ile karşılaşan öğrenciler, uzaktan eğitimlerini ders programı üzerinde yayınlanan saat aralıklarında sürdürecek. Peki, televizyon üzerinden yayınlarını takip etmek isteyen öğrenciler EBA TV frekans bilgilerini nasıl girecek? İşte, interneti olan öğrenciler için EBA canlı izle ekranı ve öğrenci giriş sayfası



GİRİŞ YAPMADAN EBA CANLI İZLE EKRANI



Her öğrenciye özel olarak açılan EBA öğrenci giriş hesabı üzerinden de izlenebilen canlı yayın, giriş yapmak istemeyen ve kaçırdıkları derslere tek tıkla ulaşmak isteyen öğrenciler için TRT izle ekranında yer alacak. TRT tarafından oluşturulan uzaktan eğitim internet sitesi üzerinden geçmiş derslere ve EBA TV canlı yayın ekranına ulaşmak mümkün olacak.



EBA TV FREKANS BİLGİLERİ



Televizyon üzerinden EBA TV izlemek isteyen öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise için özel olarak oluşturulan kanallar aracılığıyla derslerini takip edebilecek.



EBA frekans ayarlama işlemi ve TRT canlı izle ekranına ulaşmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…