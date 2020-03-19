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Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 14:10, /

EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? Uzaktan Eğitim EBA Haftalık Ders Programı Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca önümüzdeki hafta EBA üzerinden başlatılacak olan uzaktan eğitim yayın akışı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyleri için yayın akışını tek tek belirledi. Peki, EBA Tv nasıl izlenir. EBA TV kanal frekansları nasıl ayarlanır?

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Koronavirüs önlemleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim görecek. TRT'den ve EBA TV’den yapılacak eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde kendilerine uygun saatlerde derslerini dinleyecek.

2DERSLER SAAT KAÇTA

DERSLER SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden verilecek eğitimin detaylarını şu sözlerle açıklamıştı:

“Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor."

3EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Toplam 6 kanalın olacağı EBA TV İlkokul, ortaokul ve liseler için olacak 3 SDve 3 hd eba tv kanalı olacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA üzerinden yapılacak olan ilkokul eğitiminin ders programı şu şekilde:

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EBA üzerinden yapılacak olan ortaokul eğitiminin ders programı şu şekilde:

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EBA üzerinden yapılacak olan lise eğitiminin ders programı şu şekilde:

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