EBA TV ders tekrar programı yayınlandı! 16-30 Kasım TRT EBA TV ders tekrarları başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.



Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.



Ziya Selçuk, şunları kaydetti:



"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."