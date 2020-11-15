EBA TV ders tekrar programı yayınlandı! 16-30 Kasım TRT EBA TV ders tekrarları başlıyor
EBA TV canlı ders giriş ekranı ve ders programı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ara tatil haftası 16-30 Kasım'da EBA TV ders tekrar programı ile öğrenciler öğrendikleri üniteleri tekrar gözden getirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan TRT EBA TV programında ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri belli oldu. İşte, 16-30 Kasım ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması ile belli oldu. TRT EBA TV haftalık ders programına, evlerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, Bakanlığın ve EBA TV'nin internet sitesinden ulaşacaklar. 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve 5, 6,7, 9, 10,11 sınıf öğrencileri EBA TV üzerindeki EBA TV üzerinden ara tatil tekrar yayınladını izleyebilecek. İşte, bu haftanın ara tatil tekrar programı.
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EBA TV TEKRAR PROGRAMI BELLİ OLDU
EBA TV 16 Kasım 30 Kasım haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada dersler saat 10.00'da başlayacak. Özel eğitim ve yetişkin kuşakları ile LGS ve YKS hazırlık kuşakları için farklı içerikler yer alacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.'' dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.
Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.
Ziya Selçuk, şunları kaydetti:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."